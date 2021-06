Audizione "Sanremo-Giovani": si insedia la commissione a Salerno

Domani, mercoledì 30 giugno alle ore 11, nella Sala del Gonfalone a Palazzo di Città si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Audizione - Concerto" per Sanremo Giovani. L’iniziativa, durante la quale sarà selezionata la rosa dei cantanti più talentuosi da sottoporre alla commissione Artistica della RAI, avrà luogo domani pomeriggio, alle ore 19, all’esterno della Stazione Marittima di Salerno. Alla conferenza stampa parteciperanno il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, Vincenzo Marrazzo, Presidente Distretti Turistici Regione Campania e il maestro Ciro Barbato.

I dettagli

Grande quindi l’attesa per i tantissimi talenti in corsa che sognano di calcare il prestigiosissimo palco dell'Ariston. Non sarà un concorso canoro, ma l’occasione per crescere artisticamente e professionalmente. Direttore artistico della manifestazione, il maestro Ciro Barbato, Direttore d’orchestra in molti spettacoli televisivi in Italia e all'estero, compositore, pianista e docente in orchestrazione e arrangiamento per diverse università italiane e straniere. "Non siamo un concorso musicale – spiega il direttore Barbato - ma vogliamo essere soprattutto un percorso di crescita artistica e professionale per le nuove generazioni di cantanti, partendo appunto da questa grande opportunità che da Salerno potrebbe far arrivare un giovane talento a Sanremo". Un’occasione dove oltre 50 giovani emergenti, si esibiranno davanti a professionisti della musica, produttori e vocal coach. I partecipanti provano così l’emozione di esibirsi dal vivo, non privi di una esaltante emozione.

Commissione

Walter Rucci, Crossover, Gino Aveta, produttore RAI, Assessore alla Cultura del comune di Salerno, Antonia Willburger, Espedito De Marino, Docente di musica, Chitarrista e Cantante, Valeria Saggese, speaker Radiofonica, Maria Rosaria Boccia, stilista, Fabio Falcone e Mario Tortoriello disocgrafico, Maria Puca giornalista di Tgnews 24 e responsabile organizzativo nazionale delle audizioni, Monica De Santis, critico musicale, Stefano Giuliano, musicista, Vincenzo Marrazzo, Presidente Distretti Turistici Regione Campania.