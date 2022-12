A Castellabate la 17esima edizione di "Saperi e sapori di un antico borgo marinaro"

A Santa Maria di Castellabate è tempo di "Saperi e Sapori di un antico borgo marinaro", evento giunto alla sua 17esima edizione. L'appuntamento è per il 28 ed il 29 dicembre a partire dalle ore 19 in via Pagliarola, una strada antica, probabilmente la prima traccia del paese, che sarà immersa in una magica atmosfera tra musiche e canti popolari a cura della Paranza Picentina.

Il programma

Spazio anche alla musica live. Si parte mercoledì 28 con i Sibbenga Sunamo (musiche e danze tradizionali) e gli Assumma Sound. Giovedì toccherà a Piera Lombardi.