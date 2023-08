Sapori del Cilento - cena evento con menù prelibato cilentano

SAPORI DEL CILENTO

Cena evento a Bordo Piscina con Musica dal Vivo!

Vivi una Cena Cilentana con un Prelibato e Ricercato Menù di 4 portate a bordo piscina con un tocco di magia musicale dal vivo!



Data: 13 Agosto 2023

Orario: 20.30

Live Music: Salvatore Attanasio



Menu Cilentano

Preparati per una festa dei sensi con autentici piatti cilentani preparati con amore e passione! Sapori di una accurata ricerca di materie prime di qualità, ogni boccone ti porterà in un viaggio culinario unico:



ANTIPASTO

La Soppressa, Salsiccia, Pancetta, selezione di formaggi caprini e bufalini

(caciocavallo con peperone crusco, stagionato di capra in foglia di noce, silentino al finocchietto,

bocconcino di bufala, confettura di fichi e miele)



PRIMO

Il Risotto Caprino, Salsa di fico bianco del Cilento e Capocollo di Stio



SECONDO

Il Maialino su salsa di Papacelle, millefoglie di patate e mandorle tostate



DESSERT

La Scomposta di ricotta e fichi del Cilento con crumble di Nocciole di Giffoni



55 Euro

per persona Adulta

*Acqua Inclusa e Bevande Escluse



? Musica dal Vivo

Il ritmo e la melodia vivace di Salvatore Attanasio si fonderanno in un'atmosfera incantata! Balla e canta con noi mentre ci godiamo una serata all'insegna della buona musica e del divertimento.



Non perdere questa fantastica serata in compagnia di amici, buon cibo, musica coinvolgente e il calore dell'estate cilentana! Ti aspettiamo!