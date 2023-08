Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Domenica 3 settembre 2023, alle 19:00 avrà luogo, presso l’aula magna dell’IIS Leonardo da Vinci di Sapri, la presentazione internazionale della Rivista scientifica “Il Pozzo”, con una riflessione sul tema “La lezione interculturale di Carlo Pisacane”. Un incontro ideato dal Prof. Leone Melillo, dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” e Direttore della Rivista, promosso dal Comune di Sapri e dal “Centro Studi e Documentazione Carlo Pisacane di Sapri”. Moderatore dell’incontro, il Dirigente scolastico, Prof. Corrado Limongi, che è anche socio fondatore del “Centro Studi e Documentazione Carlo Pisacane di Sapri”, nonché componente del comitato editoriale della Rivista. Dopo i saluti del Sindaco di Sapri, Dott. Antonio Gentile e del Presidente del “Centro Studi e Documentazione Carlo Pisacane di Sapri”, Dott. Alfonso Andria, discuteranno il Prof. Leone Melillo, il Prof. Cesare Pifano, Direttore del “Centro Studi e Documentazione Carlo Pisacane di Sapri”, la Prof.ssa Albana Tole, Viceministro dell’Istruzione e dello Sport, della Repubblica albanese, il Prof. Marcelo Lopez Mesa, dell’Accademia Nazionale delle Scienze - Buenos Aires, il Prof. Pablo Rafael Banchio, della Facoltà Interamericana di Scienze Sociali. Al convegno parteciperanno anche alte personalità del Governo italiano e albanese (il Prof. Gennaro Sangiuliano, Ministro della Cultura della Repubblica italiana e l’On. Milva Ekonomi, Ministro per gli Standard ed i Servizi della Repubblica albanese); personalità del mondo accademico e della scuola (il Prof. Antonio Garofalo, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” ed il Dott. Ettore Acerra, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania); personalità del mondo politico (il Prof. Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli); personalità del mondo della Giustizia (Avv. Francesco Urraro, Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato); personalità della comunicazione e della cultura storica e letteraria (l’Avv. Romano Ciccone, Consigliere di amministrazione di “Rai Way”, il Prof. Silverio Lamonica, Presidente dell’“Associazione Carlo Pisacane di Ponza”, il Prof. Cosimo D. Pascarelli, scrittore e saggista). Un’iniziativa che vuole segnare una linea di approfondimento interculturale sul Risorgimento e sulle vicende legate al processo storico di liberazione e indipendenza, in un’ottica di storiografia interculturale, attraverso un itinerario tracciato dalla Storia delle istituzioni, delle dottrine politiche e della pedagogia. Il nome “Il Pozzo”, come anche il logo curato da Eufemia Riccio, avverte le suggestioni di un antico monumento del centro storico del Comune di Tortorella, che fu luogo di ispirazione per la realizzazione della Rivista. Il convegno sarà svolto in modalità mista e potrà essere seguito anche attraverso il canale Youtube https://www.youtube.com/@iisleonardodavincisapri4322?si=Qxn6HHWMrGemssdB