Sarno Film Festival, al teatro De Lise la prima visione del docufilm “5 maggio 1998: 25 anni dopo”

A Sarno, sabato 6 maggio alle ore 20,30 presso il Teatro Comunale Luigi De Lise il Sarno Film Festival presenterà in prima visione nazionale il docufilm “5 maggio 1998: 25 anni dopo”, scritto e diretto dai registi Elio De Filippo e Jessica Squillante. L’opera cinematografica è il progetto dell’Istituto Comprensivo IC – Sarno Episcopio, con il patrocinio del Sarno Film Festival e del Comune di Sarno, fortemente voluto dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Carmela Cuccurullo e dai docenti per contrastare l’amnesia generazionale e commemorare le vittime della strage del 1998.

L'evento

Il docufilm, scritto e diretto da Elio De Filippo e Jessica Squillante, mostrerà uno sguardo esclusivo sulla tragedia che ha colpito la città di Sarno nel 1998 e sottolineerà la forza e la grande voglia di rinascita dei cittadini tanto colpito dalla catastrofe. La colonna sonora curata da Luca De Filippo e Aniello Gaudiello accompagnerà gli spettatori nello scoprire quali e quanti sentimenti vivono nell'animo dei personaggi di un docufilm dal taglio originale e dinamico in cui sono inserite immagini inedite donate dall’emittente Telenuova che ha generosamente condiviso il suo vasto ed accurato materiale video sulla frana del 1998. Attori ed ispiratori del lavoro sono i giovani alunni dell'IC Sarno- Episcopio che in collaborazione con le loro famiglie e i docenti manifesteranno in video il loro giovanissimo senso di appartenenza al territorio e la loro ricerca di consapevolezza storica. La volontà di accompagnare gli studenti in un percorso verso la ricerca della bellezza e della speranza si è articolata in un progetto scolastico elaborato e scandito da tematiche e collaborazioni varie ed estremamente stimolate.

Gli alunni hanno avuto modo di conoscere il territorio partecipando ad un trekking didattico guidato dal geologo Ignazio Esposito, hanno conosciuto la storia e le evoluzioni architettoniche del centro storico di Episcopio grazie ad un incontro con l’architetto Federico Cordella, si sono lasciati affascinare ed incuriosire dai miti e dalle tradizioni descritte dal professore Franco Salerno e hanno abbracciato con intensità il doloroso ricordo di Don Antonio Calabrese che nella splendida cornice del Duomo di Episcopio ha mostrato loro come la collaborazione e la solidarietà possano creare bellezza e speranza anche nei momenti più tristi di una comunità. La potenza dell’incontro e del confronto con gli esperti ha consolidato in loro la certezza di vivere una realtà strutturata e complessa di cui essere fieri ed orgogliosi cittadini.

La prima nazionale del Docufilm, curata dalla direzione artistica del Sarno Film Festival, sarà preceduta da un dibattito moderato dalla redazione di Mediavox Magazine. Saranno presenti in sala i registi con tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del docufilm e la Film Commission Regione Campania nella persona del direttore Maurizio Gemma, che ringraziamo perché sempre vicini alle attività del Sarno Film Festival. Dea Squillante, coordinatrice della direzione artistica del Sarno Film Festival: “Siamo onorate e ringraziamo l’IC Sarno Episcopio per aver voluto al suo fianco il Sarno Film Festival nell’organizzazione di un evento così importante per la Città e nella promozione di questo docufilm delicato e commovente, ma che è un inno alla speranza. I festival cinematografici sono anche luoghi della memoria, quando danno spazio a lavori dell’audiovisivo come questo e testimoniano l’impegno sociale diffondendo un certo tipo di cinema. Siamo felici di aver patrocinato il lavoro di due giovani e talentuosi registi del nostro territorio!”.