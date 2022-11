Tutto pronto per la XII Edizione del Sarno Film Festival: ecco il programma

Il 27 novembre 2022, presso il Teatro Municipale Luigi De Lise di Sarno, si svolgerà la XII Edizione del Sarno Film Festival, il concorso internazionale di cortometraggi ispirati agli articoli della Costituzione italiana. Un evento cinematografico, al contempo culturale e sociale, organizzato da ben dodici anni dall’Associazione Culturale Il Cantiere dell'Alternativa - Diritti Cinema e Cultura e, in particolare, dallo staff organizzativo del festival, nelle persone di Dea Squillante, Ivana Duca e Claudia Prisco, in collaborazione con il Comune di Sarno e altri partner dell’evento, che quest’anno sono: Film Commission Regione Campania, Coordinamento Festival Cinematografici della Campania, l’Istituto C.P.I.A. - Centro Provinciale Istruzione Adulti - di Salerno,l’Associazione “Insieme si può - Sarno”, e l’immancabile sostenitore del progetto l’ingegnere Carmine Bennato della Bennato S.a.s. In particolare, molta soddisfazione e orgoglio c’è da parte delle organizzatrici per il partenariato con il C.P.I.A., che costituisce il punto di riferimento istituzionale per il coordinamento e la realizzazione di azioni destinate alla popolazione adulta per favorire l’innalzamento dei livelli di istruzione e/o consolidamento delle competenze chiave per l’apprendimento permanente per italiani e stranieri. Una delegazione degli studenti del C.P.I.A. di Salerno, inoltre, farà parte della giuria popolare del SFF2022.

L'evento

Tema della dodicesima edizione, l’Art. 1 della Costituzione italiana: “L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”, con particolare riferimento alla democrazia. I cinque cortometraggi finalisti in gara, scelti tra quelli giunti da ogni parte del mondo, verranno proiettati durante la serata del 27 novembre 2022, a partire dalle ore 19:00. Soltanto due saranno i vincitori, premiati dalla Giuria Tecnica e dalla Giuria Popolare presente in sala, che ogni anno attribuiscono rispettivamente il proprio premio Miglior Cortometraggio 2022, oltre le menzioni speciali dello staff organizzativo del Festival. I Cortometraggi Finalisti: Fire Born di Daniel Carsenty (USA); Shakespeare for all age di Hannes Rall (Germania); Piccole cose di Elio De Filippo e Jessica Squillante (Italia); The Gladiators di Maryam Rahimi (Iran); Nursery Rhymes di Michael Kam (Singapore).

Nella seconda parte della serata, due ospiti importanti: la regista Iraniana Maryam Rahimi ed il grande Gianni Parisi, attore di teatro e di cinema, che in questa edizione ricopre anche il ruolo di Presidente di Giuria Tecnica. Il pubblico del SFF2022 incontrerà i due ospiti per affrontare, con la regista, che vive e lavora tra l’Italia e l’Iran, l’attuale drammatica situazione del suo Paese e della rivoluzione sociale Donna Vita Libertà, partita dal coraggio delle donne in seguito alla morte della giovane Mahsa Amini, colpevole soltanto di aver lasciato scoperta una ciocca di capelli. Invece, con Gianni Parisi, che ritirerà il Premio Racconto della Realtà a lui attribuito dal Festival, si parlerà di Autismo, grazie anche alla partecipazione dell’Associazione “Insieme si Può - Sarno”, Partner dell’evento, che riceverà dalle organizzatrici una menzione speciale per il cortometraggio “Un pezzo di luna”, interpretato e diretto proprio da Gianni Parisi, musiche: Sal Da Vinci, Poesia: “La luna di Simone” di Ciro Villano, Produzione esecutiva : ACD Produzioni, e Direttore della fotografia: Lorenzo Cammisa, Camera Operator: Giuseppe De Rosa, Colorist: Giovanni Antinolfi, Scenografo: Pasquale Regio, e con la partecipazione dei bimbi dell’associazione ideatrice del progetto.

Novità di quest’anno: la giuria tecnica diventa internazionale, per la presenza di un componente straniero, il regista indiano Indranil Banerjeen, creatore della prima mini serie indiana di cinema muto. Componenti della Giuria Tecnica: Gianni Parisi (Presidente della Giuria), attore; Maurizio Gemma, Direttore della Film Commission Regione Campania, e Claudia Pascotto, referente dell’area assistenza produzioni e attività di organizzazione/gestione eventi della Film Commission Regione Campania, che esprimeranno un unico voto per conto della FCRC; Alberto Segre, regista e vincitore dell’XI edizione del SFF; Beatrice Segolini, montatrice e regista; Indranil Banerjee, regista.Le organizzatrici del Sarno Film Festival: “Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato con noi nella realizzazione di questa manifestazione cinematografica e culturale. Anche quest’anno ci sono arrivati corti da ogni parte del mondo, ma ciò che più ci inorgoglisce e ci spinge a portare avanti il nostro progetto, con dedizione e sacrificio, è vedere quanto l’evento sia seguito e atteso dal pubblico e ricevere richieste di partecipazione alla Giuria Tecnica da esperti del settore e registi italiani e stranieri. Non a caso, in questa edizione, tra i giurati tecnici, abbiamo anche un regista di origini indiane. E, non solo, ogni anno, infatti, riceviamo mail da organizzatori di altri festival cinematografici e studenti universitari, che ci contattano per avere informazioni sul nostro Progetto/Festival. Questo significa che il SFF assume sempre di più una rilevanza nazionale ed internazionale, portando la nostra Città in giro per il mondo!”

Le informazioni

L’accesso in teatro è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti in sala (limitatamente alla sola platea). E’ possibile entrare nel Team della Giuria popolare compilando la scheda di adesione a questo link https://forms.gle/e4RbETSJ57AfX2697 entro il 24 novembre 2022 e fino al numero di 150 componenti. Per qualsiasi info contattare il SFF al seguente indirizzo: sarnofilmfestival@gmail.com E’ possibile seguire le iniziative del Cantiere ed il Festival sulle pagine social di Facebook e di Instagram.