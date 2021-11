Sarno film festival, problemi tecnici: annullato l'evento inaugurale, si riparte domenica

Per problemi tecnici, non sarà possibile dar luogo alla proiezione del film Yaya e Lennie - The Walking Liberty in programma il giorno 27 novembre 2021 ore 20.00 presso il Teatro Comunale Luigi De Lise, nell'ambito di Sarno Film Festival.

La nota degli organizzatori

"Ringraziamo ugualmente tutti i soggetti coinvolti ed il Comune di Sarno, che insieme a noi organizzatori del SFF2021, hanno in tutti i modi cercato di soddisfare le esigenze tecniche richieste, ma per evitare di sminuire la qualità dell'opera con una proiezione non adeguata, scegliamo di annullare la serata del 27 novembre nel rispetto del pubblico e di quanti hanno lavorato alla realizzazione e produzione di questo bellissimo film".

Il nuovo spettacolo

"Vi aspettiamo - prosegue la nota - domenica 28 novembre alle ore 18 presso il Teatro Comunale Luigi De Lise con il format classico del SFF. Saranno proiettati i cinque cortometraggi in concorso sul tema dell’articolo 13 della Costituzione italiana - La libertà personale è inviolabile – cui seguirà l’incontro con Amnesty International e la proiezione del docufilm sulla storia dei sessant'anni di lotta per i diritti umani di questa importante organizzazione internazionale".

Il programma

Saluti istituzionali, SFFcorti2021 - visione cortometraggi in gara e premiazioni, incontro con il gruppo 261 di Amnesty International - attività e campagna FREE PATRICK ZAKI, proiezione docufilm "Candle in barbed wire" di Fabio Masi. Cortometraggi Finalisti: The Recess di Navid Nikkhah Azad; Fighting Souls di Stratos Cotugno; EMMA di Andrea Bocchetti; L’incontro privato di Alberto Segre; Chiusi alla luce di Nicola Piovesan. Componenti della giuria tecnica: Cesare Accetta (Presidente di giuria) – direttore della fotografia, fotografo e light designer, docente presso Accademia di Belle Arti di Napoli; Enny Mazzella - vicepresidente Coordinamento Festival Cinematografici Campania, presidente dell'associazione che organizza l’Ischia Film Festival e docente; Claudia Pascotto – componente della Film Commission Regione Campania; Giacomo Fabbrocino – montatore e docente presso Accademia di Belle Arti di Napoli, è tra i fondatori della Scuola di cinema e fotografia Pigrecoemme di Napoli; Marco Paracchini – regista e docente di Regia e Storytelling Transmediale presso Accademia di Belle Arti di Novara. Accesso in teatro solo con certificazione green pass valida e fino ad esaurimento dei posti in sala (limitatamente alla sola platea). E’ possibile prenotarsi compilando la scheda a questo link https://forms.gle/srk5gsu5fqAQXkzJ6