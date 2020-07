Scario short film fest

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

2° SCARIO FILM FEST La seconda edizione dello Scario Film Fest, torna al suo appuntamento annuale nella piazza di Scario con la direzione artistica di Elio di pace, regista campano, in collaborazione con il Comune di San Giovanni a Piro. Anche quest’anno il festival farà parte della programmazione del più ampio festival Equinozio d’autunno. 4 ORE DI PROIEZIONE, CINEMA INDIPENDENTE INTERNAZIONALE Una selezione di 10 di giovani autori del futuro scelti tra circa 1000 autori da più di 100 paesi del mondo, divisi in due programmi, verrà proiettata nelle serate dell’ 1 e del 2 agosto 2020 all’aperto, ad ingresso gratuito, presso la piazza di Scario, Via Lungomare Marconi snc. Quest’anno sarà ospite del festival anche la rassegna mensile Short Days, prodotta da Il Varco e Insolita Film, in collaborazione con Cinecircoli Giovanili Socioculturali con la proiezione di cinque cortometraggi scelti dal direttore artistico Tommaso Santambrogio nella serata del 2 agosto. Durante l’evento saranno presenti i direttori artistici Elio Di Pace e Tommaso Santambrogio oltre che alcuni fra i registi e gli artisti che hanno lavorato sui cortometraggi proiettati, con i quali si discuterà delle opere proiettate durante la serata. 1 AGOSTO – COMPETIZIONE UFFICIALE Programma di Elio Di Pace Los oceanos son los verdaderos continentes, by Tommaso Santambrogio (Italia – 20′) Anna, by Dekel Berenson (UK – 15′) She Runs, by Qiu Yang (Cina – 19′) Missing, by Alexander Hankoff (USA – 17′) Euplea, by Jade Madoe (Belgio – 29′) 2 AGOSTO– FILM SULLA DISTRANZA Programma di Tommaso Santambrogio Cosmic Fling by Jonathan Langager (USA – 10′) On the border by Wei Shujun (China – 15′) The Swing by Samara Sagynbaeva (Kyrgyzstan – 20′) Bonboné by Rakan Mayasi (Palestine – 15′) Boy by Isabelle Schapira (Belgium – 16′) https://www.scariofest.it/