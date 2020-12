"Scatole magiche": la Fondazione Carisal prepara un Natale di solidarietà

Sabato 19 dicembre, alle ore 11.30, presso la Colonia San Giuseppe di Salerno, si concluderà il progetto solidale “Scatole magiche”, promosso dall’Associazione Culturale “Mano nella mano”, con il patrocinio e la collaborazione della Fondazione Carisal. L’iniziativa ha suscitato una notevole partecipazione della comunità, coinvolgendo grandi e piccini nella realizzazione di “pacchi dono” che contribuiranno a rendere il Natale un po’ più speciale ai bambini che riceveranno il regalo.

Saranno presentati i risultati dell’iniziativa solidale e verrà consegnata una “scatola magica”, come simbolo della consegna dei doni, alle organizzazioni aderenti al progetto, che si occuperanno della loro distribuzione alle tante famiglie in difficoltà. Fra queste, parteciperanno: Il Villaggio di Esteban di Salerno, la Cooperativa Sociale Insieme di Salerno, l’Associazione Iagulli Marco, la Coopertiva Sociale Strada Facendo di Cava de' Tirreni e l’Arci Salerno per il progetto Fuori Tratta. Saranno presenti: Vincenzo Napoli, Sindaco di Salerno, Nino Savastano, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, Piero De Luca, Deputato, Domenico Credendino, Presidente della Fondazione Carisal e Cristina Di Perna, Presidente dell’Associazione “Mano nella mano”. Saranno presentate le altre iniziative di solidarietà promosse dalla Fondazione Carisal e attive nel territorio. Tutte le attività si svolgeranno nel pieno rispetto delle misure e delle norme di contenimento anti-Covid.