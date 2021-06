Il coraggio dei bambini "disegna" l'ottava edizione di School Movie

Oltre 300 bambini hanno sfidato il virus e la positività che li contraddistingue li spinge a dire di averlo sconfitto. Protagonisti assoluti dell’ottava edizione di School Movie, la rassegna cinematografica per Istituti Scolastici che consiste nella realizzazione di cortometraggi da parte degli alunni delle Scuole Primarie e delle Scuole Secondarie di I Grado della Campania, questi ragazzi hanno fatto del leit motiv di quest’anno, il coraggio, la vision per guardare al futuro. Un’energia travolgente la loro pronta a eleggere, dopo un viaggio web in tutti i Comuni coinvolti, il corto o lo spot vincitore. Produzioni ad hoc alle quali si riconduce un video di presentazione in cui una bambina dialoga con il Covid-19 annientando la voce sua voce fuori campo con un semplice “bye bye virus”.

La tappa conclusiva

La finale, ospiti ancora top secret, si terrà il 19 e 20 luglio ai templi di Paestum. Maggiori dettagli nel corso di una conferenza stampa in programma giovedì 1 luglio alle 10.30 presso il salone bottiglieri della provincia di Salerno.

I saluti

Il presidente della Provincia Michele Strianese, Enza Ruggiero Presidente associazione School Movie, il Sindaco Franco Alfieri della città che ospita la finale, i dirigenti e sindaci dei comuni coinvolti. Partecipano all’incontro con la stampa anche Don Patrizio Coppola, il sacerdote che ha dato vita al campus universitario italiano dove si forma la nuova generazione di professionisti che progettano videogiochi e cartoni animati. Da qui il soprannome Padre Joystick. E siederà al tavolo anche Sarah Falanca, protagonista nel film diretto da Saverio Costanzo, tratto dalla quadrilogia di Elena Ferrante, "L’amica geniale" nel ruolo della suocera di Lila. Attrice teatrale e cinematografica, cantante, performer da musical e doppiatrice, dal 2006 è fondatrice dell’Accademia Magna Graecia del Parco Archeologico di Paestum, riconosciuta dal MiBACT.