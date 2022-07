School Movie, gran finale a Paestum con Nancy Brilli e Luca Abete

Gran finale per School Movie Cinedù Awards, il concorso cinematografico dedicato alle scuole. Le due serate conclusive dell'evento, nato da un'idea di Enza Ruggiero, si terranno nell'area archeologica di Paestum il 12 ed il 13 luglio. Un appuntamento importante per celebrare il decennale di School Movie ed il prestigioso riconoscimento del Patrocinio del Senato della Repubblica.

Il programma

Sono numerosi gli ospiti che si alterneranno sul palco delle due serate finali. Fra questi l'attrice Nancy Brilli, Pippo Pelo e Luca Abete, il rapper Geolier ed il comico Alessandro Bolide. Ben tremila i bambini delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado partecipanti, per un totale di 300 istituti scolastici provenienti da 60 comuni di tutte le province della regione Campania, oltre alle recenti new entry di Basilicata e Calabria. La due giorni avrà anche dei momenti pomeridiani, dalle ore 16 alle 19 all’ex Tabacchificio Cafasso le proiezioni dei cortometraggi in gara, circa 150. Dalle ore 19 del 12 luglio partirà l’animazione per i bimbi delle scuole primarie, mentre il 13 alle ore 19 ci sarà il Dolcevita Contact Tour, dedicato ai ragazzi delle scuole medie. Alle 21 ci si sposterà nel Parco Archeologico Di Paestum, con cornice il Tempio di Nettuno, per il gran finale.

La giuria

A decretare i corti vincitori una giuria tecnica d’eccezione, composta da Maria Cecchini, Antonella Cioli, Simone Ciampi, ACD produzioni Srl Lorenzo Cammisa e Giuseppe De Rosa, Angela Bertamino, Gina Amarante, Anna Nisivoccia, Gregoria Fiscina.