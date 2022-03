Secret party a Salerno: invito "al buio", la musica è l'ospite d'onore

Cena alle ore 21, party alle ore 23.30. Poche parole, tanto mistero: cresce l'attesa per il secret party di venerdì 18 marzo. "Ritorneremo a ballare tutti insieme. Il costo della cena è di 25 euro con un antipasto, primo, secondo e contorno inclusa l’entrata.

Solo l'ingresso uomo, invece, costa 15 euro con consumazione, donne 10 euro con consumazione. Per prenotazioni cena e bracciali bisogna contattare in privato", scrive uno degli organizzatori, che rimanda alla Power Sound System. Il braccialetto è una delle caratteristiche. Si tratta, infatti, di un gruppo di feste private in villa, frequentate da persone adulte a cui si accede con braccialetti che lo staff distribuisce privatamente.

Il conto alla rovescia

In queste ore, è trapelato molto poco, soltanto qualche info utili sui Dj. "Il primo è Roberto Palazzo - scrivono gli organizzatori. Classe ’82, Roberto Glove Palazzo sin da bambino cresce tra i vinili nel negozio di dischi dello zio. Appassionato di musica reggae, Hip Hop e Philly Music, a 15 anni viene catturato dalla House Music, dalle sonorità della Garage, della French House e Latin House.

Da più di 20 anni nel mondo del digging, Roberto ha suonato in molti club del centro e Sud Italia e ha djs del calibro di Dimitri from Paris, Oliver Dollar, Reboot. I suoi dj set sono la perfetta fusione tra la Classic House e Disco e le Nuove Influenze Elettroniche.