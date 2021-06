"Ci vorrebbe un reggae": è stato pubblicato il nuovo singolo dei Segni Distintivi

“Ci vorrebbe un reggae” è questo il titolo della nuova colonna sonora dell'estate, firmata dai “Segni Distintivi” ovvero il duo composto dal salernitano Angelo Forni e il romano Fabio Sgrò, uscito questa mattina sul loro canale YouTube.

Una melodia ammiccante con un testo che ripercorre questo ormai debilitante periodo di indecisione e confusione attorno alla pandemia e alle sue conseguenze. Non il classico tormentone estivo, ma un brano, che “in quest’estate che arranca”, richiamando il genere musicale giamaicano, cerca di raccontare, in pieno stile dei Segni Distintivi, ciò che abbiamo vissuto e visto negli ultimi 365 giorni. E così si passa dagli assembramenti vietati, alla nuova resistenza che ha visto per una volta uniti nel dolore e nella speranza il nord e il sud, passando per l’uso o non delle mascherine e la mancanza di respiro dovuta al troppo caldo o forse al ginocchio di “uno stronzo” sul collo, fino ad arrivare al distanziamento fisico e a quello sociale. Scritto e cantato da Angelo Forni, con le musiche di Fabio Sgrò (al basso), hanno collaborato alla batteria Davide Cantarella, alla chitarra elettrica Carlo Fimiani, alle tastiere e all’arrangiamento Pasquale Faggiano, al sassofono Jerry Popolo, ai cori Ivana Giugliano, per le riprese ed il montaggio del video Dario Attanasio e Alessia Susani, registrazioni, missaggio e mastering presso il Recoa Studio. Hanno partecipato al video Marcello Toti, Barbara Marra, Domenica Zufoletto, Anna Mogavero, Paolo Santoro, Annamaria Antonelli, Albero Forni, Michele Pisapia e Deborah Gradisca.