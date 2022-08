A “Segreti d’autore”, Noschese e Santoro indagano sulle radici di Napoleone

“Viaggiare ma non essere mai partiti”. E’’ questo il tema dell’incontro con Davide Napoleone, autore, cantautore e produttore di origini campane trapiantato a Torino, in programma il 16 agosto alle 21.30 a palazzo Coppola di Valle/Sessa Cilento, nell’ambito della dodicesima edizione di “Segreti d’Autore”, il Festival ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi. Erika Noschese e Antonio Santoro dialogheranno con l’artista sul rapporto con le sue radici e sullacapacità di raccontarlo come spaccato di una storia collettiva dei giovani del Sud.

L'evento

Napoleone è uno dei personaggi più interessanti del nuovo panorama musicale italiano, capace com’è di fondere sapientemente il pop contemporaneo con il sound della nostra tradizione. L’evento sarà preceduto dall’incontro dal titolo “Dopo la Terra dei Fuochi: buone pratiche per superare la crisi”. Con Michele Buonomo, componente del direttivo nazionale di Legambiente. L’ingresso è gratuito, ma su prenotazione e fino ad esaurimento posti, come avviene per tutti gliappuntamenti di “Segreti d’Autore”, Festival riconosciuto dal Ministero della Cultura e finanziato dalla Regione Campania, con Sessa Cilento comune capofila della manifestazione e lacollaborazione della Provincia di Salerno. La prenotazione va effettuataall’indirizzo comunicazione@festivalsegretidautore.it. Si riceverà una mail di conferma che dovrà essere esibita, in forma cartacea o tramite cellulare, al personale del Festival.