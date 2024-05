Serata "AperiCastle" al Castello di Nocera: appuntamento sabato 11 maggio

AperiCastle, è l'evento ideato dagli associati di Ridiamo Vita al Castello, che hanno pensato di dare una nuova prospettiva alla valorizzazione dei tesori culturali del territorio nocerino, ed in particolare al Castello del Parco, trasformandolo in luogo di aggregazione e creatività, con appuntamenti fissi il sabato pomeriggio.Il ciclo di eventi, patrocinato dal Comune di Nocera Inferiore, e in collaborazione con la Cooperativa Sociale Eteria ETS, vede impegnata l'Associazione Ridiamo Vita al Castello, non solo nell'organizzazione dell'evento ma anche in un turno gratuito di visite guidate al fine di diffondere la conoscenza del territorio e valorizzare le bellezze storiche del bene di cui è co-gestore. A seguire tanta buona musica, grazie ai talenti nostrani e non, food & drink ed intrattenimento nella magica atmosfera del Castello.

Visita guidata gratuita alle ore 19:00, prenotazione obbligatoria solo per la visita guidata a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visita-guidata-prima-dellevento-apericastle-894607754877 o su WhatsApp: +39 376 24 24 105

Live music start ore 20, drink e food a cura di “Le Bush”.

Sabato 11 Maggio – DJ set con ?????? ???????: Filippo Zenna – Vincenzo Vuolo

Servizio navetta obbligatorio dalle ore 18:30 alle 23:30, contributo organizzativo 3€, gratuito per i minori di 12 anni.