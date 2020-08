Comincia la settimana online sugli insegnamenti di Paramahansa Yogananda

Dal 9 al 15 agosto si svolgerà la prima Convocazione mondiale sugli insegnamenti di Paramahansa Yogananda, gratuita e condotta totalmente online.Yogananda è considerato il padre dello Yoga in occidente. Ha introdotto molti degli insegnamenti di meditazione soprattutto attraverso il libro "Autobiografia di uno Yogi", un classico della letteratura spirituale che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo e ancora costituisce un riferimento importante per i ricercatori spirituali, filosofi e cultori dello Yoga.



Il programma prevede: lezioni in diretta streaming sugli insegnamenti di Paramahansa Yogananda sull "Arte di vivere", lezioni sulle tecniche di meditazione della SRF, meditazioni di gruppo e kirtan, visite virtuali alla Casa Madre della SRF, a Lake Shrine, all’Ashram di Encinitas e al tempio di Hollywood, programmi video a tema. Per tutte le lezioni saranno al più presto disponibili i sottotitoli nelle varie lingue; ci sarà inoltre una meditazione guidata con la revisione delle tecniche condotta in italiano. Tutti gli incontri della Convocazione continueranno a essere disponibili per diversi mesi. Tutti possono partecipare a gran parte degli incontri, ma le lezioni sulle tecniche di meditazione sono riservate esclusivamente ai vecchi e nuovi studenti delle Lezioni della Self-Realization Fellowship. Per accedere alle lezioni sulle tecniche dovrai prenotarti con l’account e la password del Portale dei Membri. Per saperne di più sulla Convocazione mondiale del 2020:

https://yogananda.org/convo2020