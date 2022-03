"Un particolare stato dell'essere": Bernardo Corvi presenta i segreti Shiatsu

L'autore lo definisce nel sottotitolo "Quasi un manuale". Il libro "Un particolare stato dell'essere", scritto da Roberto Corvi, tratta aspetti psicologici, sociali, umani della pratica dello Shiatsu in ambito sociale. Sarà presentato sabato 12 marzo, dalle ore 19.15 alle 21.15, presso Centronatura, discipline bionaturali, di via Botteghelle, a Salerno.

Di professione scrittore, operatore professionale e insegnante di Shiatsu da oltre venticinque anni, Corvi nel suo ultimo libro riporta testimonianze di grande valore sulla pratica di quest’arte nell’ambito della grave sofferenza umana e sociale, scrutandone e analizzandone attentamente i dettagli più profondi. Quasi un manuale, come recita il sottotitolo, per chi è alla ricerca di una strada attraverso progetti sociali importanti, comprenderne il significato, per poter dare vita a quelle idee che, magari, ha sempre accarezzato ma non è mai riuscito a trovare analizzate modalità e motivazioni. Negli studi minuziosi di Bernardo, completate e intrecciate con quelle di illuminati psichiatri, psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali, si comprendono i perché e le enormi potenzialità di quella parte della disciplina, lo Shiatsu, che ha come aspetto fondamentale l’attenzione alla relazione umana.

Vent’anni di appunti, considerazioni, confessioni a volte scritte su pezzetti di carta strappati a mano ci accompagnano attraverso un percorso intenso, ricco di umanità, scoperta e senso della vita, spesso di poesia. Un’esame della sua proposta di pratica Shiatsu in carcere, comunità per il recupero di giovani tossicodipendenti, strutture di accoglienza per persone afflitte da disagio psichiatrico, strutture Rems, reparti psichiatrici di diagnosi e cura presentata sia sotto forma di trattamenti che di laboratori o corsi. Ma il vero valore di questi scritti non si ferma qui, ma è l’ascolto e la condivisione delle parole di chi ha goduto di questi trattamenti, usufruito della possibilità esperienziale o di formazione, finalmente voce egregia, di persone che spesso non l’hanno mai avuta o di chi aveva perso la speranza di poterla ritrovare. “Credo che uno degli aspetti fondamentali dello Shiatsu sia la capacità di riunire scienza e guarigione in un unico atto sacro…” scrive Marco, detenuto da molti anni in un carcere. Non conosceva lo Shiatsu ma ha voluto ringraziare con parole sincere e grate dopo aver ricevuto una serie di trattamenti grazie ai progetti voluti dal direttore. Un libro profondamente commovente, sia per le intense esperienze raccontate e descritte con così tanta generosità e coraggio dalle persone coinvolte, talvolta molto difficili e crude come quelle che la vita può riservare ad alcuni, che per la continua riscoperta di quanto il 'con-tatto' dello Shiatsu ci possa riconciliare con noi stessi e con ciò che ci circonda. Un’ottima opportunità dunque per gli operatori ma anche per i responsabili di dipartimenti di salute mentale o amministratori di strutture, in modo che possano comprendere se e come utilizzare le grandi opportunità di uno strumento non terapeutico

che possa aiutarli nelle proprie proposte di lavoro o affiancare i percorsi educativi o terapeutici nelle loro strutture.

Un libro che parla di uno Shiatsu etico e lo fa con le parole di chi lo ha vissuto nei luoghi della disperazione ma anche del coraggio.

Maggiori informazioni per l’acquisto: bernardo@fioreoriente.com Whatsapp : 3391209198. Acquistabile anche su Amazon