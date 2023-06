"Sere d'estate": ogni giovedì a Salerno si fa shopping fino alle 23

Accogliere clienti e turisti nei negozi, con aperture straordinarie che posticipano il tradizionale orario di entrata. È questo il presupposto con cui nasce “Sere d’Estate – Shopping a Salerno” da un’idea di Confcommercio Campania, nel Distretto Provinciale di Salerno che coinvolge il Comune di Salerno, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Salerno, in una iniziativa condivisa allo scopo di incentivare la ripresa del commercio di vicinanza, dandosi appuntamento allo stesso giorno e alla stessa ora, per godere di un’esperienza unica durante tutta l’estate.

Shopping di sera

Tutti i giovedì, a partire dal 6 luglio e fino al 21 settembre, dopo le 20 si potrà andare in giro per negozi di ogni genere che aderiscono alla proposta, restando aperti fino alle 23. Ogni giovedi?, tra le altre cose, è previsto un programma di eventi ludico-ricreativi e di intrattenimento, in più punti del centro urbano, realizzato ad hoc in collaborazione con diversi partner e realtà del territorio. Una su tutte: il Conservatorio “G. Martucci” di Salerno. “Abbiamo pensato ad una serie di concerti che si alterneranno nel corso di queste tre ore, per mostrare agli affezionati che ameranno passeggiare per le strade di Salerno, durante le sere d’estate, una parte di ciò che produce il nostro vivaio di musicisti, già abituato ad un pubblico straniero. E, senza dubbio, crediamo che essere accompagnati dalla musica live fatta da giovani talenti costituisca il plus di questa manifestazione" racconta Nunzio Siani, per il Conservatorio di Salerno.

Queste le date: giovedi? 6 luglio; giovedi? 13 luglio; giovedi? 20 luglio; giovedi? 27 luglio; giovedi? 3 agosto; giovedi? 10 agosto; giovedi? 17 agosto; giovedi? 24 agosto; giovedi? 31 agosto; giovedi? 7 settembre; giovedi? 14 settembre; giovedi? 21 settembre.