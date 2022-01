"Siamo uguali nella diversità”, venerdì 21 gennaio la premiazione del Primo Concorso Nazionale di Racconto breve e poesia

Venerdì 21 gennaio prossimo a partire dalle ore 19 vi sarà la cerimonia di premiazione del Primo Concorso Nazionale di Racconto breve e poesia “Siamo uguali nella diversità” promosso e organizzato da Centro Studi di Ricerche Economiche e Sociali Mondi Sostenibili. Il tema del Concorso si ispira all’Obiettivo 10 dell’Agenda 2030 in base al quale, nonostante le diversità, si possono vivere le stesse emozioni: le paure, l’insicurezza, la fatica nell’accettazione di sé, la voglia di farcela, la capacità di sorridere, il desiderio di amare.

L'incontro

Le sezioni a concorso, sono 2: Racconto inedito breve in lingua italiana; Poesia inedita in lingua italiana. Una Giuria formata da intellettuali ed esperti di sviluppo sostenibile ha valutato gli elaborati ammessi e ha premiato, a suo insindacabile giudizio, i migliori tre classificati in ciascuna sezione messa a Concorso. Nello specifico i giurati sono Maria Rosaria Meo, Presidente Commissione Pari Opportunità del Comune di Pellezzano e membro Consulta Femminile della Regione Campania, il Prof. Gaetano Fimiani, docente e scrittore, e Giuseppe Sottile, Responsabile area Sud di Banca Etica. Ai bambini e ai ragazzi in età scolare è stata assegnata la menzione speciale “Civica- mente per un mondo a colori” dove, tra l’altro, si cita la partecipazione attiva e consapevole allo sviluppo sostenibile. Alla manifestazione di chiusura interverranno anzitutto per i saluti Francesco Morra, Sindaco di Pellezzano e Monsignor Michele Alfano, Presidente Onorario dell’associazione.

Gli interventi tecnici saranno affidati alla professore Melissa Demartini, Università di Genova e al Prof. Giovanni De Feo, Università di Salerno oltre che a Giovanni Moccia, presidente dell’associazione. A Maria Rosaria Meo, coadiuvata da Giovanni Moccia, il compito di presentare il lavoro della Giuria e proclamare i vincitori che, per l’occasione, invieranno un loro

contributo video. La struttura organizzativa del Centro Studi si completa con l'ingegnere Vincenzo Leone, socio fondatore e Vice Presidente, con la Professoressa Angelina Sessa, socia fondatrice, Responsabile Cultura nonchè curatrice organizzativa del Concorso e con Vincenzo Bisogno, Responsabile Organizzazione e Marketing.

La diretta in streaming

A causa del protarsi della crisi epidiemologica legata al Covid 19, la manifestazione di chiusura, inizialmente prevista in presenza, sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube e la pagina Facebook di Radio Ponte Regeneration in partnership con naturalmentetipico.it. Appuntamento dunque a venerdì 21 gennaio a partire dalle ore 19 in diretta streaming.