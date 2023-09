Simone Cristicchi e Amara, concerto mistico per battiato il 16 settembre all'Arena del Mare

Simone Cristicchi e Amara insieme sul palco, in un ideale passaggio di testimone, affrontano con grazia e rispetto il repertorio mistico di Battiato, facendosi portatori dei messaggi spirituali che hanno reso immortale la sua opera.



SABATO 16 Settembre c/o Arena del Mare

Piazza Della Concordia Salerno (SA)

? INGRESSO GRATUITO



Simone Cristicchi & Amara

Valter Sivilotti, pianoforte, arrangiamenti e direzione musicale

Isolisti della Accademia Naonis di Pordenone:

Lucia Clonfero, violino

Igor Dario, viola

Alan Dario, violoncello

U.T. Gandhi, percussioni

Franca Drioli, soprano



Pochi sono quegli artisti che con le loro opere riescono a “cucire” terra e cielo, raggiungendo la rara armonia capace di risvegliare e accarezzare l’anima.

Franco Battiato, pellegrino dell’Assoluto e rivoluzionario della musica, ha lasciato un’eredità preziosa in cui alla forma/canzone si sposa alchemicamente una profonda tensione spirituale: dalla preghiera universale “L’ombra della Luce” alla struggente “La cura”; da “E ti vengo a cercare” fino all’ultimo brano inciso “Torneremo ancora”, che dà il titolo al concerto.



Ad alternare l’esecuzione dei brani – nella nuovissima veste arrangiata dal Maestro Valter Sivilotti – faranno da guida alcune letture tratte dai maestri che hanno influenzato il pensiero di Battiato: Rumi, Gurdjieff, Ramana Maharshi, Willigis Jager e il teologo Guidalberto Bormolini.



Il concerto mistico “Torneremo ancora”, lontano da una sterile celebrazione, vuole essere liturgia musicale sulle tracce dell’insondabile mistero dell’Essere davanti al Divino. Un viaggio musicale che è ricerca dell’essenza nella confusione della modernità, e “rapimento mistico e sensuale” tanto necessario in questo tempo in cui viviamo.