Simone Montedoro ospite speciale di "Porto di Parole"

La giornata a Porto di Parole inizia con le “storie a colazione”. Mercoledì 31 maggio 2023, ore 9.30 ad abitare le tre isole narrative allestite a Salerno negli spazi del Centro Pastorale San Giuseppe (via Vestuti) per dar vita alla “bottega delle narrazioni” differenti saranno le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado. Per loro un’immersione totale nel mondo del graphic novel con Giovanni Festa e Davide Di Marino per la presentazione di “Arlecchino and the Carnival of Venice”; Michele Neri sarà il cantastorie per dir qualche cosa sui “Promessi Sposi)” e con Chien Barbu Mal Rasè faranno esperienza delle parole di Italo Calvino con “La prima spada e l’ultima scopa”. Dalle 18 inizia il pomeriggio di Porto di Parole con “La Treno Nave” e il Cantastorie e i laboratori curati da Francesco Fasanaro (Drum Circle), Odile(La storia di Mare e Sabbia – laboratorio di disegno) e dal Teatro La Ribalta con “C’era una volta”. In Auditorium alle 18 c’è il Coro Voci Bianche “Il Calicanto” e “I Piccoli del Calicanto”, alle 18.30 al Truck Theatre “Le Radiose on Air”; alle 20.00 la musica del Coro Pop di Salerno al Truck Theatre e alle 21.00 “El Trio Churro” di Chien Barbu Mal Rasè.

I libri, i laboratori, giochi didattici e gli spettacoli (ingresso libero su prenotazione www.portodiparole.com) sono al centro della terza giornata di Porto di Parole. Info line 3200244302 - 3395269313

Il programma di giovedì 1 giugno

C’è grande attesa per l’arrivo a Salerno dell’attore Simone Montedoro, il “regalastorie” 2023 di Porto di Parole. Per il pubblico del piccolo schermo è il Capitano Giulio Tommasi, uno dei carabinieri più amati dai fan di Don Matteo. La sua carriera si muove su più piste: in curriculum non manca il cinema (da “L’odore della notte” del 1998 a “Ritorno al presente” del 2022), il teatro (da “No Exit” e “A chi toccherà stasera”, regia di Massimiliano D'Epiro, 1998-1999 a “L’Uomo ideale” di Toni Fornari 2023) e i programmi tv (da “Ballando con le stelle” a “Viva Rai2!”). Giovedì 1 giugno, il matinée per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado. Per loro è stato organizzato uno speciale “Talk Azz”, il format condotto da don Roberto Faccenda, direttore della Pastorale giovanile dell’Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno, e che ha come ospite Simone Montedoro. Per l’ultimo capitolo de “La Mezza Notte Bianca dei Racconti” tanti sono gli eventi in programma: dalle performance alle 17.30 del “regalastorie”, Simone Montedoro alle performance (ore 18) con “Bicicaffè” della Compagnia Della Settimana Dopo e le “Storie della Preistoria e dintorni” di Michele Neri. Dalle 18 iniziano gli incontri con gli autori: “Fai rumore. Nove storie per osare” del Collettivo Moleste, “Nina dove sei” di Antonella Nutile e “Che Botto!!!” di Silvana Gavrilovich. L’area spettacoli s’accende alle 19 Truck Theatre con “Anna dai Capelli Rossi” di e con Antonella Ruggiero e Luigi Tagliente, Charlie Calamaro Avan Project; alle 20.00 in Auditorium “Il Paese dei colori” del Teatro La Ribalta e alle 21 al Truck Theatre “Che botto alle otto”, il gran varietà finale, con Saremo Alberti, La Settimana Dopo, I Nuovi Scalzi e la partecipazione di tutti gli artisti.