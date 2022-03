Slide door: installazione "Antenati migranti" al Duomo di Salerno

Venerdì 1 aprile alle ore 17, nel Quadriportico del Duomo di San Matteo a Salerno, è in programma un’interessante conferenza di Michele Cartusciello “Antenati migranti”. Il relatore, fondatore e direttore del Museo del Cognome di Padula, ha raccolto la sua esperienza in un libro dal titolo: Come si chiamava il nonno di tuo nonno? – Genealogia e storia familiare. Questo libro è una guida per chi si avventura nel mondo della genealogia e che suggerisce, con degli esempi sulla storia della sua famiglia, come procedere soprattutto nel momento di intoppi genealogici.

L'evento

La conferenza consentirà ai partecipanti di conoscere come va svolta una ricerca genealogica e sulle possibilità che ci offre il web. Michele Cartusciello invoglierà i presenti a creare un dialogo piuttosto che un monologo. Alla conferenza parteciperà, in connessione diretta con New York, Stephen Lean Direttore American Family Immigration History Center di Ellis Island. Nel momento in cui in diversi angoli del mondo divampano conflitti o si alzano muri, Salerno aprendo una porta – la Slide Door – rilancia un messaggio universale di Pace e Solidarietà. La partecipazione alla conferenza di Michele Cartusciello (venerdì 1 aprile alle ore 17.00 presso il Quadriportico del Duomo di Salerno ) è libera e gratuita.