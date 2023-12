"So pacchere e sorrisi... favorite": al Teatro Nuovo lo spettacolo di Oscar di Maio

18 euro (intero) - 15 euro (ridotto per minorenni e over 65)

Sabato 16 dicembre alle ore 21.00 e domenica 17 dicembre alle 18,30 Oscar Di Maio, beniamino del pubblico salernitano, va in scena al Teatro Nuovo di Salerno con l'esilarante spettacolo "So pacchere e sorrisi... favorite". Nel cast anche Luciano e Massimo Salvetti. Regia di Gianni Parisi. Uno spettacolo ricco di macchiette, che spaziano dai classici come “A cura ‘e mammà” a “Dove stà Zazà”. Il repertorio musicale va da “O schiaffo” a “Canzona ‘mbriaca”. La performance è composta da una serie di quadri comici e drammatici che disegnano, come una sinusoide emotiva, le varie sfaccettature della vita. La regia è curata con maestria da Gianni Parisi, mentre l'orchestra è diretta dal Maestro Nunzio Ricci.



Info e prenotazioni, tel. 089220886 (botteghino)