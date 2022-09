Alla Tana del Blasco il talent musicale "Song"

Prezzo non disponibile

A Pontecagnano Faiano il talent “Song”. Appuntamento martedì 6 settembre alla Tana del Blasco. Un talent che, per dirla con gli organizzatori, “pur avendo le caratteristiche simili ad un concorso canoro, è più vicino a un laboratorio, un'officina musicale, dove lo scopo è agevolare il percorso artistico di chi partecipa accompagnandolo nella crescita professionale”. Un progetto che arriva in concomitanza con la fondazione di un'etichetta discografica, la Tana Records: “Un primo passo per promuovere, produrre e accompagnare i nostri talenti”.

La dedica

La prima edizione di "Song", evento patrocinato dal Comune di Pontecagnano Faiano, è dedicata a Raffaella Carrà. Le scenografie montate sul palco della Tana, invece, saranno una sorpresa che vi stupirà e l’inizio del talent vedrà tutti i ragazzi partecipare insieme coinvolgendo il pubblico in una delle sue canzoni più rappresentative: Rumore.