Pasqua 2022 a "La Grotta" di Palinuro: tre giorni di musica e divertimento

Sabato 16, domenica 17 e lunedì 18 aprile è tempo di "La Grotta Summer Club", a Palinuro. Il locale presenterà "Sonora Easter 2022". Un weekend di puro divertimento in una località stupenda che nell'occasione verrà invasa da tantissimi ragazzi e ragazze approdati per questa 3 giorni di musica e divertimento.

Lo scenario

Nella discoteca esclusiva della costa cilentana si festeggerà il sabato, la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta con diversi artisti e party a tema. Weekend da favola in cui si potrà scegliere, oltre alle serate a La Grotta, anche la formula weekend con pernottamenti.

Il programma

Sabato 16 aprile ci sarà il party Hellheaven11, un party fondato sulla passione musicale con l'obiettivo di far viaggiare le persone attraverso l'Hip Hop e tutte le sue sfumature dal Golden Age al Trap tramite l'Hardcore Rap, R&B, Grime e Afrotrap. Domenica 17 aprile ci sarà il party "Toy Room" un party stravagante e giocoso che prevede l’utilizzo dei suoi performer e degli allestimenti in perfetto stile Toy, accompagnati dalla mascotte Frank, un simpatico orsetto che si esibisce sul palco durante la serata danzando in perfetto stile Hip Hop, e che si dedica ai clienti per scattare foto uniche e divertenti. Lunedì 18 aprile sarà ospite della serata la dj internazionale Anfisa Letyago con 3 ore di dj set. Info utili 3405195373 - 3450926046.



Pernottamento

2 notti in Residence Villaggio Camping "Pineta Club" oppure Villaggio Residence "Stella Del Sud" in base alla disponibilità: sabato più domenica oppure domenica più lunedì 100 euro a persona. Modalità ingresso disco: il 16 aprile ingresso libero entro mezzanotte, dopo mezzanotte 10 euro senza consunazione (con prevendita); domenica 17 aprile si paga 20 euro con ingresso entro l'una e 25 euro senza consumazione dopo l'una (con prevendita). Lunedì ingresso libero entro le ore 16, dalle ore 16 alle 18 si paga 15 euro, dopo le ore 18 l'ingresso costa 20 euro senza consumazione (con prevendita). Tavolo e champagneria: sabato 16 aprile 25 euro a persona, massimo 5 persone, dunque costo minimo totale 125 euro; domenica 17 aprile 50 euro a persona, massimo 10 persone e costo minimo totale 500 euro; lunedì 18 aprile 30 euro a persona, massimo 10 persone, costo minimo totale 300 euro. Disponibilità limitata, si consiglia prenotazione. La serata si effettuerà anche in caso di pioggia poichè "La Grotta summer club" sarà interamente coperta.