Giffoni: torna il festival del cinema dedicato a ragazzi e adolescenti

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 20/07/2023 al 29/07/2023 Orario non disponibile

Il Giffoni Film Festival è giunto alla cinquantatreesima edizione. Nata nel 1971 da un’idea di Claudio Gubitosi, questa rassegna – che si tiene ogni anno nella cittadina di Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno – è un importante evento internazionale del cinema per bambini, ragazzi e famiglie.

Il festival – che propone una fitta agenda di eventi e proposte culturali –, in virtù del suo spessore etico e sociale, è diventato un vero e proprio punto di riferimento mondiale per la produzione cinematografica destinata a ragazzi e adolescenti, protagonisti assoluti della kermesse: saranno loro, infatti, a giudicare i film in concorso.

La partnership con Eni

In occasione di questa cinquantatreesima edizione – in piano dal 20 al 29 luglio – Eni è nuovamente presente in qualità di main partner, rafforzando così la collaborazione pluriennale con Giffoni Film Festival.

Oltre che a sostegno della manifestazione cinematografica, la partnership è funzionale alla promozione dei temi della transizione energetica a un pubblico di giovani e famiglie, coinvolgendoli sulle soluzioni concrete offerte per la decarbonizzazione, anche in termini di responsabilità sociale.

Sono diversi i momenti di incontro con in punti dedicati, come uno spazio espositivo personalizzato, una Masterclass interamente dedicata ai ragazzi e altri momenti di intrattenimento ludico e di ingaggio.

Nello spazio espositivo, i contenuti video e i punti di ingaggio proposti raccontano al giovane pubblico l’approccio integrato di Eni e delle sue società retail alla decarbonizzazione, in modo semplice e giocoso: dal gioco interattivo di Eni Live Station, al coinvolgente Quiz Plenitude, fino al divertente gioco del mini golf di Versalis. I partecipanti possono così divertirsi mentre scoprono le soluzioni concrete che Eni offre per ridurre le emissioni di carbonio, approfondendo le tematiche legate alla sostenibilità e alla decarbonizzazione.