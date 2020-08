Speciale week-end: tutti gli appuntamenti dal 28 al 30 agosto

Tante occasioni di svago, in questo caldo week-end di agosto. Per iniziare, prende il via stasera, venerdì, in piazzetta Grotta a Cetara, la quarta edizione di Teatri in Blu, rassegna di teatro e musica ideata da Vincenzo Albano specificatamente per il borgo marinaro di Cetara. Tutto pronto, sempre oggi, per la messa in scena de Il portinaio che spiegava il mistero eucaristico, opera di Gaetano Stella, prodotta da Animazione 90 sas, sulla vita di San Pasquale Baylon. Lo spettacolo, ad ingresso gratuito ma contingentato, andrà in scena alle 21.30 sul sagrato della chiesa di Stio. Intanto, a Villammare, appuntamento con la serata finale del Festival Film&Friends: sabato 29 agosto a partire dalle ore 21, saranno Gianni Parisi, il famoso boss Don Gerlando Levante della quarta edizione della nota serie tv “Gomorra” ed Eva Henger a chiudere la rassegna. Interessanti, anche gli appuntamenti della rassegna S. Margherita Arte e Teatro, il 29 agosto e 30 agosto alle ore 21.

Gli appuntamenti

A seguire, sempre sabato, al Giffoni Film Festival, Giovanna Rei presenta il corto "Nina e il cielo" della Scuola di Cinema dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, tratto da un’idea di Ester Gatta con la regia di Erica De Lisio e prodotto da Eduardo Angeloni per An.Tra.Cine Film Industry, in partnership con l’Accademia di Belle Arti di Napoli insieme a Esga Trading. Ancora, a Castellabate, domani sera, presso Villa Materazzo di Santa Marina, tutti a sognare con le canzoni di Renzo Arbore, mentre nell'atrio del Duomo di Salerno, alle 21 di domani, il violino di Vadim Repin, diretto dal maestro Daniel Oren, incanterà tutto il pubblico. Sempre in città, alle ore 21.30 di sabato, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, per la XXXV edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival”, Barbara Foria andrà in scena con lo spettacolo “Meglio riderci su” (Ingresso 15 euro www.postoriservato.it). Sabato 29 agosto, poi, c'è anche il live tanto atteso di Fabio Celenza che chiude ciclo di incontri della rassegna AMI Cetara giunta alla sua seconda edizione. Infine, il 30 agosto inizia la XXXVI edizione del Premio Sele d’Oro. Non resta che l'imbarazzo della scelta.