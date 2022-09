Salerno, pronto il reading musicale "Speech Melodies"

Giovedì 22 Settembre alle 18.45 presso il disc-store Disclan di via Roma 32, in pieno centro storico a Salerno, si svolgerà il reading musicale Speech Melodies.

L'iniziativa

L'evento è da intendersi come un dialogo di parole e musica tra il romanzo Exuper (autore: Massimo Mangiola) e Aliante, affermata band alternative-rock. La tematica affrontata sarà il Tempo in tutte le sue accezioni. Interverrà come moderatore Mario Maysse, titolare dello store che ospita il reading gratuito e grande esperto di musica e arte.