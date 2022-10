Letteratura, appuntamento ad Ogliastro Cilento con "Storie al femminile"

Indirizzo non disponibile

Nuovo appuntamento con Storie al Femminile presso il salotto della Fondazione Matteo e Claudina de Stefano di Ogliastro Cilento. Alle 17.30 di venerdì 21, verrà presentato il racconto La casa della domenica, scritto da Maddalena Della Valle, per Lastaria edizioni (2021).

La storia

Quello di Maddalena Della Valle, si legge nella nota, è un "delicato viaggio dell'anima dove la fragilità e i tormenti possono, a volte, aprire la porta anche ad un lieto fine". "Raccontarsi per dare forma e sostanza a quanto è riemerso dai ricordi rivivendo le esperienze di Mila, piccola grande protagonista di una storia di separazione risalente agli Anni '50, quando ancora le donne dovrebbero sottostare a norme in base alle quali non potrebbero nemmeno ribellarsi verbalmente".