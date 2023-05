Cibo, cultura e territorio: a Pisciotta è tempo di "Storie di alici e olio"

A Marina di Pisciotta arriva "Storie di alici e olio". L'appuntamento è per venerdì 26 e sabato 27 maggio. Un'iniziativa per degustare i prodotti tipici locali a chilometro zero in un gustoso itinerario a pochi passi dal mare.

Il programma

Si parte dalle 18 con la mostra fotografica e pittorica e la presentazione del libro "Piccolo periplo del mare di Velia" del professor Elio De Magistris. A partecipare Ettore Liguori (sindaco di Pisciotta), Carmine Farnetano (Flag I Porti di Velia), Pasquale Grimaldi (presidente del Circolo Nautico), Marilinda Martino (presidente Flag), Vincenzo Speranza (presidente della Comunità Montana Lambro e Mingardo) e Nicola Caputo (assessore regionale alla Pesca ed all'Agricoltura). Alle 20 il via al percorso enogastronomico a base di alici di Menaica ed olio pisciottano. Alle 23 il dj set di Don Rafaelo. Sabato 27 il percorso enogastronomico partirà sempre alle 20. Alle 22, in chiusura, la musica popolare dei "Rotumbé".