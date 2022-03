“Storie al balcone”: presentazione del diario collettivo della pandemia

La primavera è la stagione dell’anno in cui tutto si risveglia. E’ il tempo delle intenzioni non realizzate negli inverni troppo lunghi, che si fanno concrete. E’ il momento in cui anche le occasioni mancate, ma tanto desiderate, possono tornare a compiersi. E’ così che, dopo l’annullamento dello scorso dicembre dovuto all’aumento dei casi di Covid-19 sul territorio cittadino, “Storie la balcone- segnali di vita in tempo di morte”, il diario collettivo della pandemia firmato da Silvana Scocozza, sarà presentato in via ufficiale.L’appuntamento è per il 27 marzo alle ore 18 presso Patù bistrot, in via Enrico Perito, ad Eboli.

L'incontro

Nella prima domenica di primavera, infatti il libro edito da Il Saggio “incontrerà” finalmente il pubblico dei lettori che però, ne ha già ampiamente decretato il successo, facendo registrare un importante riscontro di vendita. Pubblicato lo scorso dicembre, “Storie al Balcone” è già alla sua seconda ristampa. Scritto in uno stile a metà strada tra la cronaca e il racconto, il volume è la narrazione a più mani di un tempo sospeso ed infinito che, fin dal suo inatteso esordio, ha brutalmente messo in discussione ogni certezza: l’epidemia globale da Covid-19. Nel libro trovano spazio le testimonianze di 40 ebolitani e non solo, raccolte dall’autrice e giornalista: quaranta storie al tempo del Covid con le quali è entrata in contatto da membro del Centro Operativo Comunale della Città di Eboli per la gestione dell’emergenza sanitaria, in qualità di Funzione 8- Comunicazione e Mass Media. Sono storie di paure e di speranze, di malattie e guarigioni, di terrore e di coraggio, di vita e di morte: le storie in cui ciascuno di noi potrà ritrovare, di certo, tratti del proprio vissuto. "Quando la pandemia ci ha sorpresi e travolti, ciascuno di noi ha dovuto, di colpo, imparare a fare i conti con la morte, trovando il proprio e necessario stratagemma per sopravvivere allo stravolgimento di ogni cosa, di ogni consuetudine e, perfino, delle relazioni sociali»- ha affermato Silvana Scocozza- «Ciascuno è stato chiamato a lanciare, forte, il proprio “segnale” di vita. Storie al Balcone è stato il mio segnale di vita. Il modo che ho trovato per osservare e vivere in maniera quanto più lucida giorni e mesi estremamente difficili, sia sotto il profilo umano che professionale. L’espediente per resistere ad essi e a tutto ciò che ne è conseguito, utilizzando la scrittura". “Storie al balcone”, che ha il supporto dell’AGL- Associazione Giornalisti “Lamberti- Sorrentino” e di Inchiostro- Idee e Comunicazione, è un racconto collettivo e tale è anche la sua finalità: l’intero ricavato dalla vendita del libro sarà, infatti, devoluto in favore della Croce Rossa Italiana/Emergenza Ucraina.

Nel corso della presentazione dialogheranno con l’autrice la docente Loredana Russo e la giornalista Maria Vita Della Monica. Previsti l’intervento dell’editore Giuseppe Barra e la partecipazione attiva di quanti, protagonisti di questa esperienza, hanno affidato la propria storia alle pagine di un libro che resterà quale preziosa testimonianza di un pezzo di storia di una intera comunità. Un’occasione, quella di domenica prossima, per condividere emozioni e vissuti. Ma anche per riflettere e ricordare.

L’autrice

Silvana Scocozza è nata ad Eboli, dove vive e lavora. Giornalista pubblicista dal 2004, ha collaborato con numerose testate cartacee, telematiche e radiofoniche ed è stata corrispondente de Il Corriere del Mezzogiorno. Dal 2016 al 2020 ha lavorato presso il Comune di Eboli, in qualità di staffista presso l’Area Comunicazione. E’ in questa veste che, con l’avvento della pandemia da Covid- 19, entra a far parte del Centro Operativo Comunale per la gestione dell’emergenza sanitaria, in qualità di Funzione 8 Comunicazione e Mass Media. Da questa esperienza, che ha vissuto con grande partecipazione e con l’attitudine di chi da sempre è a contatto con i fatti e li racconta, nasce “Storie al balcone. Segnali di vita, in tempo di morte”, il suo primo libro.