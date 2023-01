Ritorna "Storie al femminile": ospite Ernesta De Masi

Con il nuovo anno riparte una nuova stagione di appuntamenti alla Fondazione Matteo e Claudina de Stefano di Ogliastro Cilento. Nell'ambito di "Storie al Femminile", il prossimo sabato 28 gennaio alle ore 17, si terrà l’incontro con Ernesta De Masi, autrice del libro "Lettera a mia nipote al tempo del Coronavirus" (Casa Editrice il Filo di Arianna, 2021).

Il libro

Il volume, come si legge nella nota degli autori, è "una raccolta di memorie, tra le paure del presente e le incertezze del futuro in una lunga lettera che una nonna scrive alla nipote durante la quarantena imposta dall'emergenza sanitaria per Covid. I ricordi dell'infanzia vissuta negli anni '50 e della giovinezza negli anni '60 e '70. I timori dei giorni nostri. Una situazione di grande isolamento. La pandemia ha reso, improvvisamente, insicure e fragili anche le persone che si erano costruite uno stile di vita dinamico e vivace". Laureata in Fisica, De Masi è stata per quarant’anni insegnante di discipline scientifiche nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Attualmente, si dedica alla divulgazione scientifica e alla formazione di docenti. Autrice di numerose pubblicazioni scientifiche, si cimenta per la prima volta nella narrativa. In conversazione con l’autrice ci sarà il giornalista Alfonso Sarno.