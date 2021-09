Vendemmia special e pic-nic open air: a Eboli è di scena "Strambosco"

Saltellare a piedi nudi nei tini pieni d’uva per fare il vino, la tradizione più antica e nobile che piace tanto a grandi e piccini. Tre week end con Vendemmia special, il nuovo evento di Ma dove vivono i cartoni? al via sabato 11 settembre e che si protrarrà fino al 26 del mese nella straordinaria Oasi Vivinatura di Lagosele ad Eboli.

Un evento nell’evento, lo special vendemmia infatti è inserito nel contest Strambosco già attivo da maggio e che si protrarrà fino ad ottobre con sempre nuove e coinvolgenti sorprese. Per i prossimi tre sabati e domeniche, quindi, nell’Oasi naturale sul lago, con i suoi splendidi esemplari di flora e fauna, nelle giornate ancora miti di settembre si potrà provare l’entusiasmante avventura di pigiare l’uva. Ci sarà uno spazio dedicato con tini, uva a volontà e intere famiglie, soltanto munite di abiti comodi e di voglia di divertirsi all’aria aperta senza il timore di sporcarsi, potranno impegnarsi insieme nell’impresa di riuscire in una vendemmia D.o.C. Ma oltre ad essere motivo di incontro e divertimento, la vendemmia per i bambini ha una valenza formativa perché li avvicina alla natura e alla terra che da sempre, fin dai tempi più antichi, è stata la principale fonte di ricchezza per l’uomo sia per sostentarsi che per ritrovare se stesso.

Ci sono state anche proposte all’attenzione del Miur di inserire la vendemmia nei curricula scolastici per la sua grande pregnanza educativa. I piccoli vignerons, infatti, oltre a divertirsi imparano valori e terminologie legate alla terra, imparano a distinguere il raspo dagli acini e sviluppano varie facoltà sensoriali. Un modo per favorire anche l’inclusione sociale, soprattutto nelle scuole, dove queste esperienze manuale uniscono inevitabilmente a dispetto di ogni diversità.

La mission, quindi, è anche pedagogica alla stregua della lezione montessoriana. Il bosco è vivo, vivi il bosco è, infatti, lo slogan di Strambosco che è un tour evasivo e pedagogico all’interno dell’Oasi naturalistica. Non solo gioco, ma scoperta dei valori come il rispetto dell’ambiente, la tutela e la salvaguardia di specie che rischiano di estinguersi, il rapporto di benessere psico-fisico che si può raggiungere a contatto con la natura.

Partecipare a Strambosco, ed ora anche ai week end della vendemmia, è un’esperienza più unica che rara. I visitatori, grandi e piccini, una volta varcata la soglia dell’Oasi riceveranno un kit (che poi potranno portare a casa) che è l’occorrente per vivere l’avventura, una missione segreta in cui i loro ciceroni saranno i Rangers.

L’appuntamento è per i giorni: 11/12 - 18/19 - 25/26 settembre dalle ore 10.30 all’Oasi Vivinatura Lago Sele di Eboli (Salerno). Prenotazione obbligatoria e posti limitati al 3272540679 WhatsApp Tariffe d’ingresso: 9 euro gli adulti e 13 euro i bambini