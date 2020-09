La StraSalerno è stata rinviata: c'è già la data dell'edizione 2021

Dopo un quarto di secolo, la Strasalerno è costretta a passare la mano, come tantissime altre manifestazioni podistiche, rinviando la sua 26esima edizione al 2021. "La speranza - dicono gli organizzatori - è che che la situazione sanitaria del Paese e non solo migliori". La volontà di allestire la più antica delle mezze maratone campane non ha mai fatto difetto, neanche nei giorni più bui del lockdown: si è confidato nel tempo, nel clima, in un miglioramento sanitario che c’è stato, ma non nella misura necessaria per portare a termine i tanti sforzi profusi per la riuscita della Strasalerno. I protocolli sanitari della Fidal, basati sui provvedimenti governativi, richiedono misure anti-assembramento e di igienizzazione che avrebbero di fatto ridotto la Strasalerno a qualcosa di molto diverso dalla sua storia, un evento per pochi intimi e senza quel calore e quell’atmosfera che chi ha partecipato ben conosce.

L'emergenza

Proprio la necessità e il rispetto delle misure anti Covid-19 hanno consigliato quindi, a malincuore, di rinviare l’evento e c’è già una data da segnare in rosso sul calendario del prossimo anno: 24 ottobre 2021. Allora la Strasalerno, già inserita nel calendario nazionale Fidal, tornerà in pista, coinvolgendo migliaia di runner, tanto per la mezza maratona quanto per le due prove non agonistiche di 10 e 3,5 km, ma soprattutto bambini, accompagnatori, diversamente abili, tutti insieme in un clima di fratellanza che ha sempre contraddistinto la manifestazione, senza dimenticare la cittadinanza che nel corso degli anni ha imparato a sostenere i partecipanti e soprattutto a sentire la manifestazione come un patrimonio proprio.