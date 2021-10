E' tutto pronto per la StraSalerno: duemila partecipanti, una domenica di relax e divertimento

Domenica 24 ottobre, un'onda colorata invaderà le strade della città: è tutto pronto per la StraSalerno, mezza maratona di 21,097 chilometri, su circuito cittadino veloce e completamente pianeggiante. La competizione ha visto una media di circa 1100 iscritti ad ogni edizione, mentre la fase non agonistica è rimasta sulla distanza di Km 2.5 e Km 10.5 con una partecipazione di circa 2000 aderenti. Ritrovo: piscina Vitale alle ore 7.15. Orario di partenza maratonina: 8.45. Partenza non competitiva km.10,100 corsa e fitwalking: ore 8.50.

La storia

La Strasalerno nasce nel 1995 come gara podistica di 10 km, con percorso cittadino. Con la chiusura parziale del traffico, molti salernitani cominciavano ad apprezzare sempre più i merletti dei palazzi antichi, l’architettura del Palazzo di Città e del Palazzo Sant’Agostino, il Teatro Verdi, la vecchia Villa Comunale ed il bellissimo lungomare. Il successo e il triplicarsi dei partecipanti, dopo tre anni, ha reso necessaria la chiusura totale del percorso al traffico in modo da coprire la distanza con un solo giro, partendo dalla famosa p.zza Della Condordia e costeggiando il mare attraverso la parte antica e quella moderna della città. Molti sono stati gli atleti di valore nazionale ed internazionale che vi hanno partecipato: Ottavio Andreani, Stefano Cialella, Simone Zanon, Andrea Longo, Marco Casagrande, Lucianondi Pardo, Giovanni Ruggiero, Ferdinando Vicari, Domenico D’Ambrosio, Alessandro Fasulo, Angelo Iannelli, Antonello Landi, Marco Mazza, Raschid Berradi, Cristian Gaeta, Florida Andreucci, Rea Lista ed altri ancora. Nel 2001 la Strasalerno diventa Half Marathon sullo stesso percorso originario completamente chiuso al traffico, panoramico e interamente pianeggiante.

I dettagli

L'evento, giunto alla edizione numero 26, è stato presentato stamattina a Palazzo di Città. La competizione si svolge sulla distanza 21,097 chilometri (maschili ma anche femminili, certificato Fidal). Il percorso di mezza maratona, invece, si svolgerà su un circuito di km10,500 pianeggiante nella città di Salerno, da ripetere due volte. Un tracciato ideale per migliorare il proprio personale, che si sviluppa lungo le ampie carreggiate delle vie di Salerno. Partenza dal Lungomare Tafuri presso gli impianti sportivi. Metà del tracciato verrà corso sul lungomare e l’altra metà nel cuore della città. In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni Non Stadia” emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti: atleti tesserati per il 2021 per società affiliate alla FIDAL; atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e

permesso a competere) e Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sezione Atletica), in possesso di Runcard-EPS, limitatamente alle persone da 20 anni in possesso di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere obbligatoriamente consegnato, anche digitalmente, alle società organizzatrici di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: visita medica; esame completo delle urine; elettrocardiogramma a

riposo e dopo sforzo; spirografia. L’health form valido per la runcard è scaricabile al link: https://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2019/Running/inglese_4.pdf Possono partecipare atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a Federazioni estere di Atletica Leggera riconosciute dalla World Athletics. All’atto dell’iscrizione dovranno

in alternativa presentare l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla World Athletics. L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale. Sono ammessi alla partecipazione atleti con disabilità. Questi atleti devono allegare alla richiesta d’iscrizione alla manifestazione una copia del certificato medico e la propria tessera federale o dichiarazione del presidente, pena la non ammissione alla partecipazione. Per tutte le disposizioni relative alla Gara Paralimpica si rimanda all’apposito regolamento ufficiale redatto dalle Federazioni Sportive Paralimpiche del CIP: FISPES, FISDIR e FSSI.E’ prevista la partecipazione di un numero massimo di 20 atleti. La partenza è prevista alle ore 7.35. La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di TDS ed è effettuata tramite chip per mezzo di un sistema a transponder passivo (chip monouso) che sarà consegnato al ritiro del pettorale attaccato al retro dello stesso. È vietato

manomettere il chip e il supporto che lo blocca al pettorale. Gli atleti che in qualsiasi modo staccano e/o danneggiano il "chip" non verranno cronometrati e non risulteranno nelle classifiche. Per ogni atleta verranno rilevati: il tempo ufficiale (dallo sparo al traguardo) ed il tempo netto Real Time (dal momento in cui si oltrepassa la linea di partenza al traguardo) Il "chip" non deve essere restituito. Le classifiche sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. Occorre presentare Green Pass.