Su/per Salerno, tutto pronto per il secondo appuntamento sulla città del '400

Com’era la Salerno del ‘400 raccontata da Masuccio nel suo Novellino? Nel secondo appuntamento Su/per Salerno organizzato da Art.3 si narrerà della città aragonese, subito dopo la fine del dominio angioino.

L'iniziativa

Il progetto nasce dalla volontà di raccontare Salerno intorno ad alcuni personaggi della sua storia e poi visitare i luoghi a loro legati. Dopo aver visitato la Salerno tra Longobardi e Normanni di Alfano I, ora tocca al novelliere quattrocentesco, uomo di corte, legato alla nuova dinastia aragonese, autore del Novellino, la raccolta di cinquanta novelle, che parlano di beffe e di frati lussuriosi, di amori tragici e di storie piccanti, un libro chiaramente ispirato al modello

di Boccaccio. Le novelle sono spesso ambientate in una Salerno riconoscibile, tra Porta Nova, Sedile del Campo, Drapparia – la moderna via Mercanti – chiesa di Sant’Agostino. Ma anche i nomi dei personaggi sembrano rimandare a oggi: Pinto, Mariconda, Solimena, animano le novelle e paiono nostri contemporanei. Masuccio ci parla di una città viva e ricca: “in essa dei grandi trafichi se faceano, e mercanzie infinite de continuo e d’ogne nazione vi concorreano”.

In un gioco di rimandi tra antico e moderno, possiamo vedere che anche le ostilità e le antipatie di campanile sono perdurate: due caùti (ossia cavesi), sono sciocchi e ingenui e si fanno gabbare, mentre gli amalfitani sono imbelli e pronti a farsi cornificare da giovani astuti salernitani. Che arrivano addirittura a farsi beffe di San Bernardino, incontrato a Firenze.

L'incontro

Quindi il 6 maggio alle ore 20.00 nella sede di Ribush incontro con narrazione sul personaggio, lettura di novelle, foto, filmati, e domenica 7 maggio alle ore 10,00 visita nei luoghi di cui si è parlato. Anche questo incontro del sabato sarà animato da Miki Rosco, storyteller come ama definirsi.

La domenica la visita ai luoghi quattrocenteschi e a quelli narrati da Masuccio sarà a cura di Maria Carla Del Duca.

Appuntamenti da non mancare, vissuti anche questi nel cuore dell’antica Salerno, in vicolo San Bonosio, dove Art.3 ha sede a due passi dalla Drapparia.