Curiosità, in programma lo Swap Party in Piazza Pasolini

Barattare i vestiti non più utilizzati, favorendo sia il portafoglio che il pianeta: lo Swap Party rappresenta una soluzione ideale per coloro che desiderano affrontare il cambio di stagione liberandosi dei vestiti inutilizzati senza rimorsi per l’impatto ambientale. L'evento dedicato al riuso e al riciclo è in programma il 19 maggio, dalle 16 alle 21, in piazza Pasolini, a Salerno, per offrire un’opportunità unica per rinnovare il guardaroba in modo sostenibile.

Come funziona

Durante il Limen Swap Party, si potranno scambiare capi d’abbigliamento e accessori tra quelli esposti negli stand allestiti. Gli scambi avverranno tramite l’uso di token: ogni capo avrà un valore simbolico da 1 a 4, indicato con un’etichetta. Basterà scegliere i capi desiderati e completare lo scambio "pagando" in token. Per ulteriori info: pagine social “CasaLimen”(Instagram) e “Limen” (Facebook).