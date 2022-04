Primo "Swap Party" a Salerno: una giornata all’insegna dei vestiti da scambiare

Una giornata all’insegna dello shopping basato sul riciclo ed il riuso. L'Associazione culturale Do.Po. organizza il primo evento “Swap” a Salerno presso la Tenuta dei Normanni, dove si potrà scambiare o vendere abiti e oggetti che sono finiti in fondo all’armadio per dare nuova linfa al guardaroba facendo bene al pianeta e al portafogli. L'appuntamento è per domenica 8 maggio, dalle 11 alle 18.

“L’Italia si inserisce senza riserve nel filone dello spreco e nonostante siano in molti ad opporsi a quest’ultimo, proponendo alternative ecologiche importanti, la nostra nazione non ha fatto passi avanti di particolare rilievo.Una risposta a tutto questo, al momento abbastanza flebile, oltre alla raccolta differenziata applicata in moltissimi comuni italiani, è quella del del cosiddetto Recycling, allungare il ciclo di vita degli oggetti per evitare il consumo di nuovi materiali. Il Recycling è una vera e propria scuola di pensiero, piuttosto lontana dal consumismo dei giorni nostri, considerata purtroppo ancora “nicchia d’avanguardia”, per persone di cultura innovativa ed attenta all’ambiente. Sono molte le manifestazioni “artistiche” o “d’élite” che hanno come protagoniste attività di recupero degli oggetti “consumati”, ma un vero e proprio sfruttamento commerciale su larga scala è ancora tutto da scoprire.Noi nel nostro piccolo ci siamo adoperate a promuove un evento all'insegna dll'usato'. L'8 maggio, previa iscrizione dei soli stendisti che possono contattarci sulla pagina fcb,presso la tenuta dei normanni si potranno scambiare o vendere prodotti di ogni genere, dai vestiti, ai mobili, alla tecnologia, insomma tutto ciò che può essere recuperato e riutilizzato. L’obiettivo fondamentale di combattere lo spreco e di salvaguardare l’ambiente per trasformare il consumismo contemporaneo, in un nuovo simbolo di sostenibilità, concedendoci una giornata di relax shopping buona musica in un angolo di paradiso ad un passo dal centro di Salerno”