The best of Pooh e Allerija Band: la Tana del Blasco serve il bis

Allerija Band di scena a La Tana del Blasco sabato 21 maggio, dalle ore 21. Il locale di Pontecagnano Faiano, strada Aversana, ospiterà un mix trascinante di musica ed energia. Sarà possibile anche degustare buon cibo. E' previsto un supplemento musica di 5 euro.

L'anteprima

Venerdì 20 maggio, sempre alle ore 21, il weekend comincerà con il tributo ai Pooh. The best of the Pooh è il tema della serata che gli organizzatori presentano con lo stralcio di una celebre canzone: "Chi fermerà la musica, l'aria diventa elettrica, un uomo non si addomestica. Le corde mi suonano forte, la molla è carica...certo non saremo noi a fermare la musica". E' possibile prenotare al numero telefonico 0892864316.