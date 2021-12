Capodanno a ritmo di tango: cena e divertimento all'Isola Verde

E' tutto pronto per la settima edizione di Capodanno in Tango, in programma il 31 dicembre, negli spazi dell'Isola Verde. Nella sala Diva, infatti, a Pontecagnano Faiano costa Sud, gli organizzatori hanno preparato un ricco menu. Alla consolle ci sarà Mario Bove Tango Master in arte El Pituco.

Il menù

In fase di definizione, sarà composto da aperitivo di benvenuto con prosecco e degustazioni, antipasto, primo e secondo piatto, zampone e lenticchie, affettato di frutta con dolci natalizi. Sono incluse le bibite, vino, birra, spumante. A richiesta, anche menu vegano. Si entra con Green Pass. Info e prenotazioni al numero telefonico 3389840778.