Tango Quartet della celebre Anna Tifu apre "Le Corti dell'Arte" a Cava de' Tirreni

Sarà il Tango Quartet dell’acclamata violinista Anna Tifu, talento di fama internazionale, ad aprire a Cava de’ Tirreni la 34esima edizione del festival “Le Corti dell’Arte”, sabato 29 luglio (ore 20.30) nel Giardino del Complesso di San Giovanni. L’ensemble formato dalla violinista insieme a Massimiliano Pitocco (bandóneon), Romeo Scaccia (pianoforte) e Gianluigi Pennino(contrabbasso), presenterà uno spettacolo emozionante e coinvolgente, frutto di un accurato percorso di ricerca, spaziando dal tango tradizionale ad Astor Piazzolla fino a composizioni originali di Scaccia. Posto unico: 10 euro, prevendite a Cava de’ Tirreni presso l’edicola “Al Borgo” e online su www.postoriservato.it.

L'evento

Esibitasi da solista con orchestre tra le più importanti, al fianco di direttori del calibro di Yuri Temirkanov, Gustavo Dudamel, Diego Matheuz, Juraj Valcuha e tanti altri, Anna Tifu ha collaborato con artisti come Andrea Bocelli, Michael Nyman, Ezio Bosso, Carla Fracci, Maxim Vengerov, Alexander Romanovsky, John Malcovich, Gloria Campaner, solo per citarne alcuni. Nata a Cagliari, ha iniziato a suonare in pubblico a 8 anni, vincendo il primo premio con Menzione di Merito alla Rassegna di Vittorio Veneto. Allieva, per dieci anni, di Salvatore Accardo che l’ha definita «uno dei talenti più straordinari che mi sia capitato d’incontrare», ha debuttato alla Scala di Milano a dodici anni con il Concerto n.1 di Bruch e negli anni successivi ha vinto prestigiosi concorsi internazionali tra cui il “George Enescu” di Bucharest nel 2007.

Il festival “Le Corti dell’Arte”, organizzato dall’Accademia “Jacopo Napoli” e diretto da Giuliano Cavaliere, proseguirà, anche in altre location del centro storico metelliano, fino al 31 agosto, nella proposta di diversi generi musicali. Per i prossimi appuntamenti sono attesi Riccardo Zamuner (violino) ed Emilia Zamuner (voce) con il Quintetto d’archi de “I virtuosi di San Severo” in un viaggio partenopeo dal barocco alla canzone d’autore (6 agosto), il trombettista Fabrizio Bosso e il pianista Julian Oliver Mazzariello in un omaggio a Pino Daniele (13 agosto), l’ensemble di musica antica Armoniosa (21 agosto), esponenti della classica come il pianista ucraino Vitaly Samoshko (24 agosto) ed il violoncellista Gabriele Geminiani con il pianista Monaldo Braconi (27 agosto), il Felix Piano Trio con il bassista Diego Di Paolo e il batterista Amedeo Ariano in un tributo al cinema italiano (31 agosto).