“Te Voglio Bene Assaje” in scena al Teatro delle Arti: la presentazione al Comune

Domani (giovedì 9 dicembre 2021), alle ore 11, nella Sala Giunta del Comune di Salerno si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2021-2022 della rassegna “Te Voglio Bene Assaje” in programma dal 16 dicembre al Teatro delle Arti di Salerno. Cinque spettacoli in cartellone e che può essere letta anche come “una dichiarazione d’amore” al teatro che in questi mesi sta dando prova di grande tenacia nel ricostruire i presupposti di una solida ripresa.

I partecipanti

All'incontro con la stampa saranno presenti il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli; l’assessore al Turismo del Comune di Salerno, Alessandro Ferrara; il direttore organizzativo della rassegna, Alessandro Caiazza, e il direttore artistico, Serena Stella. Il regista ed attore Gaetano Stella, partendo da uno dei titoli in cartellone, ricorderà alcuni aneddoti – anche inediti - legati alla storia del teatro a Salerno.