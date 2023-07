Al via "Teatrando al Quadriportico": tre gli spettacoli in programma nel weekend

Tutto pronto nel quadriportico di Santa Maria delle Grazie, dove venerdì 7 luglio, alle ore 21, si alzerà il sipario sulla tredicesima edizione di "Teatrando al Quadriportico", la rassegna di teatro amatoriale organizzata dall'Associazione Planum Montis, con la collaborazione della compagnia "E' Sceppacentrella", il patrocinio del Comune di Salerno e l'assessorato alle Politiche Sociali, ed il sostegno della Fondazione della Comunità Salernitana presieduta da Antonia Autuori, oltre che di altri sponsor privati.

Il programma

Il taglio del nastro della rassegna è stata affidata il 7 luglio all’Associazione New Space of Dance di Salerno che presenta “A midsummer night’s Dream”, uno spettacolo di danza, firmato da Francesco Boccia, con interventi canori a cura di Pasquale Auricchio e del coro, "Canto e in…segno”: questa la denominazione dell’evento a cura del coro “Mac Mani bianche la musica del corpo”, composto da venticinque giovani dai 5 ai 25 anni; con all’interno bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze si incontrano e si “amalgamano” tra di loro – creando armonia e sinfonia, con “fragilità” o non, per cantare, per stare insieme in sintonia, soprattutto – e senza creare “differenze” tra di essi. Voci (e mani) che “cantano” – dunque – e mani che “segnano” – calzando guantini bianchi.

Si proseguirà poi sabato 8 luglio con “Camomilla a colazione”, commedia di Umberto Castaldi portata in scena dalla compagnia Dei Mercanti di Salerno ed ancora il 9 luglio con l’associazione Arcoscenico che proporrà “Don Tartufo dentro alla casa di Pullecenella”, per la regia di Rodolfo Fornario. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.