Al Teatro Arbostella equivoci e risate con “Donna Chiarina Pronto Soccorso” di Di Maio

Prosegue tra risate e applausi il cartellone della XV Stagione comica del Teatro Arbostella Gino Esposito di Salerno. In questi primi tre week-end di novembre, in scena sulle tavole della struttura di Viale Verdi un’altra compagnia ormai storica della quindicennale rassegna ideata dal compianto Gino ovvero la Zerottantuno di Napoli che si sta esibendo con la brillante commedia di Gaetano Di Maio “Donna Chiarina Pronto Soccorso”.

Lo spettacolo

Alla regia Felice Pace, membro storico del gruppo teatrale fondato anni fa da giovani appassionati di arte e teatro, persone che tuttora con grande entusiasmo e impegno si esibiscono sui palchi di tutta la regione e non solo. Scelta degli attori e della messinscena è di riprodurre fedelmente la sceneggiatura in onore del grande maestro napoletano Gaetano di Maio autore del testo. L’ambientazione, un quartiere degradato di Napoli, i cosiddetti “bassi”, dove la protagonista, Donna Chiarina, classica figura forte del teatro napoletano è pronta ad accogliere tutti i feriti di sparatorie in strada che per omertà non si recano in ospedale (da qui il suo soprannome “Pronto Soccorso”). Personaggi principali oltre Chiarina, il marito Peppino, sua nipote Antonietta e una donna di facili costumi, Ines, ospitata gratuitamente perché il fidanzato si trova in carcere. La farsa ha ritmi veloci e toni coloriti, che non scadono nel volgare e che tengono lo spettatore attivo e partecipe. Divertenti equivoci nascono dal fatto che il Commendatore, proprietario della casa insieme alla sorella, vuole sfrattare tutti gli inquilini, convincendo Donna Chiarina e il marito, ma la scoperta di un mistero che si nasconde nella stessa abitazione crea un susseguirsi di repentini cambi di decisione della stessa Donna Chiarina e del commendatore stesso che porteranno l’uomo allo sfinimento tra situazioni esilaranti e gag a ripetizione. Sul palco oltre al regista-attore Felice Pace, un cast di tutto rispetto con attori affermati tra cui Margot Marchese, Imma Pagano, Patrizia Masiello e Alberto Pagliarulo. Insieme a loro Patrizio Pipola, Francesco Pace, Orlando Rea, Bianca Cesarano, Andrea Costanza ed Emilia Pipola. Le scenografie sono a cura della CMC Group, i costumi sono della Ditta Personal.

Gli orari

Spettacoli nei fine settimana 5-6-12-13-19-20 novembre 2022

Il sabato alle 21.15 e la domenica alle 19.15.

Costo del singolo biglietto 13 euro, ridotto 11. (si consiglia prenotazione)

Info e prenotazioni: 089/3867440 – 347/1869810 o www.teatroarbostella.it