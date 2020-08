Prosegue il cartellone del teatro Arbostella, in ricordo di Gino Esposito

Partirà domenica 23 agosto all’Arena del Mare di Salerno il recupero del cartellone del Teatro Arbostella fermato a marzo per l’emergenza coronavirus. Cartellone dal sapore particolare perché l’ultimo firmato dal direttore artistico Gino Esposito scomparso prematuramente lo scorso fine aprile. E cosi si parte con il primo dei tre appuntamenti dove i numerosi abbonati della struttura di Viale Verdi potranno godersi ciò che alcuni mesi fa gli era stato privato a causa del lockdown.

Il programma

A calcare le tavole del palco dell’Arena del sottopiazza della Concordia toccherà alla brillante compagnia all’”Antica Italiana di Salerno”, diretta dal poliedrico Gaetano Troiano con il testo “In questo mondo di ladri” scritto e diretto dallo stesso Troiano. La vicenda narra la storia di un gruppo di poveracci napoletani che, per trascorrere le festività natalizie in modo più che dignitoso e agiato e soprattutto con la voglia di dare una svolta decisiva anche alla loro vita, organizzano e pianificano una rapina. E oltre alle banche, quale può essere un ambiente dove circolano in un solo momento tanti soldi? Ovviamente uno di questi non può che essere il Casinò. E così il gruppo, capitanato da una mente vulcanica, progetta il tutto in maniera certosina, ma contro ogni prospettiva, si troverà di fronte a mille inghippi che metteranno a dura prova “il piano perfetto”, e tra risate e colpi di scena si susseguiranno rocambolesche situazioni sino ad un finale scoppiettante tutto da vivere.

I protagonisti

Sul palco insieme a Gaetano Troiano ci saranno Vittorio Avagliano, Giulia Esposito, Marco Monetta, Annarita D’Auria, Maria Teresa D’Ursi, Fausto Dell’Anno, Alessandro Patente, Gerry Bove, Luca De Marchi. Gli altri due appuntamenti saranno il 2 settembre con lo spettacolo “Casa di Frontiera” degli Ignoti di Napoli (in una serata dedicata proprio a Gino Esposito) e il 15 settembre con la Compagnia Zerottantuno con “E’ asciuto pazzo o’ parrucchiano”. Spettacolo alle ore 21.00 del 23 agosto 2020. Ticket nominativo per accesso agli abbonati dell’Arbostella presso il Teatro da lunedi 17 a venerdi 21 dalle 17.30 alle 20.30. Info: 089/3867440 – 347/1869810 - www.teatroarbostella.it