Al Teatro Augusteo a Salerno il mondo romantico e fiabesco di Čajkovskij con DanzAmì

Inquieto e sentimentale, così viene definito dalla critica Petr Il’ic ?ajkovskij. Così proveranno a raccontarlo sabato 27 maggio, dalle ore 20, sul palco del Teatro Augusteo a Salerno le ballerine di DanzAmì, diretta da Roberta Dipino e Ketty Lanzara, senza dimenticare quel mondo fiabesco e fantastico che per il musicista russo, considerato, sotto l'aspetto musicale, uno dei padri del balletto, ha rappresentato una vera e propria evasione.

Lo spettacolo

Una parentesi classica che attinge a piene mani a "La bella addormentata" (1888-89), tratta dalla fiaba di Charles Perrault, e che come per “Lo schiaccianoci” (1891-92), nacque dalla collaborazione con il coreografo Marius Petipa, e al "Lago dei cigni" che porta in scena lo struggente lirismo di uno dei più prolifici musicisti dell'Ottocento e che ancora oggi fa sognare ed emozionare. “Quest’anno più che scegliere un tema o un balletto, abbiamo voluto studiare l’autore, entrare “in punta di piedi” nel suo mondo – scrive nelle note di presentazione l’insegnante Roberta Dipino - Lo abbiamo fatto lavorando sui tre balletti che hanno saputo trasformare la danza classica e che continuano a mantenere intatta nel tempo la loro bellezza basata su linee essenziali e un’intima dolcezza”. Quattro sono le diplomande che calcheranno le tavole per quello che è il momento più atteso dopo anni di studio e sacrifici, il passo d’addio: Maria Cantillo, Eleonora Merola, Emma Paola Romano e Rosanna Vasaturo. Per entrambi i balletti in scena ci saranno le allieve dei corsi inferiori e superiori di danza classica e la partecipazione straordinaria dei ballerini Luigi Pagano e Francesco Minichino.

Le allieve

Luigi Pagano e Francesco Minichino.