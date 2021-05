"Piccole emozioni" al teatro La Ribalta: ritornano gli spettacoli per bambini

Domenica prossima, 30 maggio, si concluderà il cartellone della rassegna Piccole Emozioni. Nonostante tutte le difficoltà il Teatro La Ribalta di Salerno si è impegnato a portare a termine la rassegna per bambini e famiglie nel rispetto di chi in questo anno difficile ha comunque investito nella cultura abbonandosi alla stagione 2020/21.

I dettagli

A calcare il palco di via Salvatore Calenda, 98 ci sarà la cantautrice salernitana Valentina Iannone con Green Smiling Revolution, spettacolo ludico e didattico volto a sensibilizzare i bambini verso il rispetto dell’ambiente affinché possano essere cittadini responsabili per un futuro migliore, sicuramente più sostenibile per il nostro pianeta. Valentina Iannone, oltre ad essere una cantautrice, è un'ambientologa e si è laureata in Scienze Ambientali proprio con una tesi di laurea sul metodo Greenopoli, che lo spettacolo metterà in pratica. La rivoluzione e il cambiamento positivo partono senz’altro dal confronto e dall’educazione, senza però dimenticare il sorriso. Andranno in scena tre repliche: alle ore 11.00, alle 17.00 e ancora alle 19. Per info e prenotazioni, ecco il numero telefonico: 3292167636.