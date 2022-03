Artenauta teatro: al via "Ouverture", spettacoli per bambini

Al via domenica 13 marzo alle ore 18, al Teatro comunale Diana di Nocera Inferiore, la rassegna teatrale "Ouverture", a cura di Artenauta Teatro, con la direzione artistica di Simona Tortora e l'organizzazione a cura di Giuseppe Citarella. Si inizia con lo spettacolo per famiglie e bambini, a cura della compagnia La Mansarda Teatro dell’Orco, "Gedeone cuor di fifone", con Antonio Elia e Manuel di Martino.

La presentazione

La drammaturgia è di Roberta Sandias, per la regia di Maurizio Azzurro. Musiche originali di M.Gabriella Marino, scene di Francesco Felaco e Anna Roviello. Due fratelli, Gedeone e Pancrazio, sbarcano il lunario girando di fiera in fiera con il loro carretto da rigattiere, ma il loro vivere quotidiano è limitato dalle paure di Gedeone, un vero fifone che arriva a temere perfino la propria ombra, e trova conforto solo nel suo orsacchiotto Amilcare. Pancrazio, esasperato dall’atteggiamento del fratello, escogita un piano per aiutarlo a superare le proprie paure. Un filtro magico che rende coraggiosi, che in realtà altro non è che succo di lampone, viene donato a Gedeone da un cavaliere errante, che altri non è che Pancrazio travestito. Ed è proprio attraverso una serie di travestimenti, che incarnano le paure più radicate di Gedeone, che Pancrazio costringerà il fratello a fare i conti con i suoi timori, affrontarli e sconfiggerli. Un colpo di scena finale svelerà l’inganno, ma nel contempo renderà ancor di più Gedeone impavido e coraggioso. Uno spettacolo pensato per aiutare i bambini a vincere le proprie paure attraverso la consapevolezza.

Gli altri appuntamenti

Domenica 20 marzo alle ore 18.00, sarà di scena un altro spettacolo basato su di un classico della favolistica, dedicato a bambini e famiglie: "Il teatrino di Mangiafuoco - Le avventure di Pinocchio", a cura della compagnia La Mansarda Teatro dell’Orco in collaborazione con Idee fuori scena; drammaturgia di Roberta Sandias, regia di Maurizio Azzurro, costumi e pupazzi di Emilio Bianconi. Entrambi gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. Info: infoartenautateatro@gmail.com - 320 5591797.