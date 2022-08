“Capitan Fracassato” di e con Eduardo Ricciardelli: lo spettacolo ai Barbuti

Lunedì 22 agosto, alle ore 21.30, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, nell’ambito della XXXVII edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival”, per la Notte dei Barbuti, Teatraltro presenta “Capitan Fracassato” di e con Eduardo Ricciardelli. In scena anche: Valerio Ricciardelli, Susy Parlante, Sebastiano Roscigno, Alessandra De Concilio, Dada Montefusco. Regia di Eduardo Ricciardelli (ingresso 10 euro).

La piece, prodotta da Teatraltro, vincitrice del Premio Speciale Testaccio Comic Off, racconta di una compagnia scalcagnata che, alla ricerca della fama, intraprende un lungo viaggio verso Parigi, con l’ambizione di recitare alla corte del Re Sole, uomo che si dice non ridesse mai. Alla guida Capitan Fracassato, che narra i sacrifici delle sventurate notti dei suoi compagni e le numerose insidie che il viaggio ha loro riservato. La fame, il denaro e l'amore sono i temi fondamentali sui quali si costruisce il canovaccio di un racconto comicissimo che ruota intorno ai personaggi fissi propri della Commedia dell'Arte: Zanni, Arlecchino, Pulcinella, il Dottore, il Capitano Matamoros e, infine, l'Innamorata. Il gioco della commedia si snoda in un racconto e uno scenario frammentati, aprendo spazio a riflessioni sul presente e a questioni contemporanee. La drammaturgia crea un parallelo che unisce il classico del Cinquecento e del Seicento alle forme del teatro contemporaneo, attraversando brani presi in prestito da Basile, Flaminio Scala, Molière, insieme a una scrittura che trova la sua ispirazione anche nei testi Beckett. Il lavoro, in perfetta linea con la vera commedia degli Zanni, è stato rappresentato nel tempo in diverse forme e con diversi cast, trasformandosi a seconda delle esigenze e degli spazi che lo hanno ospitato. Il lavoro ha, infatti, debuttato nel 2012 in forma di monologo, replicando a Lunarte nel 2011 e in seguito nell'ambito di Exit al Teatro Furio Camillo. Successivamente è andato in scena con otto attori al Teatro Ambra ed è tornato monologo per altre occasioni, come il carnevale nel carcere di Regina Coeli.