Compagnia dell'arte, su il sipario: ritornano gli spettacoli per famiglie

"Si ritorna a sognare". Con questo annuncio, pubblicato sulla propria pagina Facebook, la Compagnia dell'Arte si prepara ad accogliere di nuovo gli spettatori al teatro. In zona gialla, nel rispetto della normativa anti Covid e nel limite della capienza consentita, gli attori sono pronti a tornare in scena, alle ore 11, 17 e 19.15, al teatro delle Arti di Salerno.

I dettagli

La programmazione prevede cinque spettacoli distribuiti in un lasso di tempo compreso tra il 2 maggio e il 6 giugno. Biglietto d'ingresso 12 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini. Informazioni e prenotazioni con una e-mail indirizzata a compagniadellarte@libero.it oppure contattando il numero telefonico 3883689548.

Gli spettacoli

Si comincia con "La magica storia della pizza", il 2 maggio. A seguire, il 9 maggio, ecco "Jesper, il postino di Santa Klaus". Il 23 maggio, è il turno di "Anastasia - Tra storia e leggenda". Il 30 maggio, lo spettacolo in programma sarà "Aurora:bella addormentata". Il 6 giugno, gran finale con "Il principe d'Egitto".